بالفيديو – لدغة خيسوس تكفي.. مانشستر سيتي يعبر برايتون إلى نهائي كأس إنجلترا

انتصر مانشستر سيتي على برايتون بهدف مقابل لا شيء في نصف نهائي كأس إنجلترا.

هدف انتصار مانشستر سيتي جاء بعد ثلاث دقائق فقط عن طريق جابرييل خيسوس.

كيفين دي بروين انطلق قبل أن يرسل عرضية ولا أروع لـ خيسوس الذي طار ووضعها بالرأس داخل الشباك.

وكاد برايتون أن يتعادل في الدقيقة 54 عن طريق المدافع شاين دوفي من ضربة رأس، إلا أن دفاع سيتي استبسل ومنع برايتون من تعديل النتيجة.

واستحوذ سيتي تماما على مجريات اللعب بنسبة تخطت الـ 70%، ولكن لم يهدد مرمى برايتون كثيرا.

في الشوط الثاني وقف حارس برايتون أمام هجمات سيتي عن طريق رحيم ستيرلينج أكثر من مرة، لتنتهي المباراة بهدف مقابل لا شيء.

سيتي أصبح تاسع فريق إنجليزي يصل لنهائي كأس إنجلترا ونهائي كأس الرابطة في موسم واحد، وذلك بعد أرسنال وتشيلسي وإيفرتون وليفربول ومانشستر يونايتد وميدلسبره وشيفيلد وتوتنام.

وينتظر مانشستر سيتي الفائز من مواجهة واتفورد أمام ولفرهامبتون.

ووصل مانشستر سيتي للمرة الـ 11 في تاريخه لنهائي كأس إنجلترا. حصد اللقب 5 مرات وخسره 5 مرات.

آخر مرة نجح مانشستر سيتي في حصد لقب كأس إنجلترا كان في 2011 على حساب ستوك سيتي.

بينما خسر اللقب عام 2013 أمام ويجان، وحقق أول ألقابه عام 1904.

ويعد أرسنال هو أكثر من نجح في حصد اللقب بـ 13 مرة، مقابل 12 مرة لـ مانشستر يونايتد.

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