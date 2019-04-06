بالفيديو - جحيم أليانز يحرق أسود فيستفاليا.. بايرن يضرب دورتموند بخماسية ويلون الصدارة بالأحمر

لم يُسمع صوت أسود فيستفاليا لأن جحيم ملعب أليانز أرينا كان صوته أعلى صوت زئير الأسود.. بايرن ميونيخ يضرب بروسيا دورتموند بخماسية دون رد ويستعيد صدارة الدوري الألماني.

صدارة لم يعتليها بايرن ميونيخ سوى مرتين فقط خلال 28 جولة من الدوري الألماني هذا الموسم وخلال 26 جولة أخرى كانت الصدارة تتلون بالأصفر والأسود ألوان دورتموند.

إلى أن حقق بايرن الفوز بخماسية دون رد على دورتموند ضمن الجولة الـ28 من الدوري في ملعبه "أليانز أرينا" ووسط جماهيره ليستعيد الصدارة ويلونها بالأحمر.

ووصل بايرن إلى النقطة الـ64 في الصدارة بفارق متفوقا على دورتموند صاحب المركز الثاني بـ63 نقطة.

افتتح ماتس هوميلس أهداف بايرن في الدقيقة 10 بضربة رأسية رائعة بعد ركنية من تياجو ألكانتارا.

ثم أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 17 مستغلا خطأ الحارس رومان بوركي في الخروج من مرماه.

وبتسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء سجل خابي مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة 41. وأكمل سيرجي جنابري الرباعية في الدقيقة 43.

قبل أن يختتم ليفاندوفسكي الخماسية في الدقيقة 89 بعد اختراق من سيرجي جنابري وتمريرة عرضية رائعة.