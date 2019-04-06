اختبار طبي لـ باهر المحمدي بعد إصابته أمام بيراميدز

تعرض باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي لإصابة في العضلة الضامة وإجهاد في العضلة الأمامية خلال مشاركته أمام بيراميدز.

بيراميدز انتصر على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 28 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وخرج باهر المحمدي في الدقيقة 56 متأثرا بالإصابة أمام بيراميدز.

ومن المقرر أن يخضع باهر المحمدي لاختبار طبي خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد مدة غيابه وموقفه من مواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل في الدوري.

ولعب باهر المحمدي 29 مباراة هذا الموسم بقميص الإسماعيلي ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

وأوقف بيراميدز صحوة الإسماعيلي المحلية والتي استمرت بلا خسارة في آخر 10 مباريات بالدوري.

وضغط بيراميدز على القطبين الزمالك والاهلي متصدر ووصيف البطولة على الترتيب ورفع رصيده إلى 54 نقطة مبتعدا بنقطة عن الأخير وبثلاث نقاط عن الأول. وخاض بيراميدز مباراتين أكثر من الفريقين.

بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 35 نقطة واستمر ثامنا في الترتيب.

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