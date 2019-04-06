عواد: أشكر تركي آل الشيخ على مكافآت "الشباك النظيفة".. وأريد الاحتراف في أوروبا

أبدى محمد عواد حارس مرمى الوحدة، سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه على الاتفاق في الدوري السعودي.

الوحدة قلب تأخره وتفوز على ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مباراة شهدت تسجيل كابونجو كاسونجو لهدف المواجهة الأخير.

وصرّح عواد بعد المباراة: "أشكر الجهاز الفني الذي عمل معنا في ظروف صعبة بالفترة الماضية".

وواصل مبررا الهدف الذي اهتزت به شباكه خلال حديثه عبر محطة دوري بلس: "اللاعب يسدد بشكل جيد، وأنا لم أكن قد تمركزت بشكل صحيح، والتوفيق كان معه، أحاول التعلم من أخطائي في الدوري السعودي".

قبل أن يشكر تركي آل الشيخ الذي يدعمه منذ انتقاله معارا من الإسماعيلي إلى الوحدة: "أشكر تركي آل الشيخ على دعمه لي فنيا وماديا بالمكافآت على الشباك النظيفة، هذا كان حافزا كبيرا لشخصي، أتمنى أن أقدم مستويات أفضل، لكن الدوري السعودي مختلف عن المصري، لا أتلقى سوى هجمتين في المباراة تقريبا وأكون مطالبا بتركيز كبير".

وعن مستقبله في الفترة المقبلة، صرّح عواد: "استفدت في المجمل من تجربة الدوري السعودي، وأتمنى أن أنتقل للعب في أوروبا".

وكان إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي قد قال إن عواد سيعود لصفوف الدراويش في الموسم المقبل وإنه من أعمدة الفريق. (طالع التفاصيل)

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