بالفيديو – جنون في السعودية.. الهلال يواصل مطاردة النصر بإثارة +90 أمام الحزم

كاد الهلال يطيح بنسبة غير قليلة من فرصه في المنافسة على لقب الدوري السعودي الموسم الجاري ولكن جوناثان سوريانو أنقذ الزعيم.

وقلب الهلال الطاولة على منافسه الحزم ليعود من تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية في المباراة التي أقيمت في ملعب الأول في الجولة 26 من الدوري السعودي.

ورفع الهلال رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى 60 نقطة ليبتعد عن النصر متصدر جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط مع بقاء أربع مباريات لكل منهما.

أما الحزم فتجمد رصيده عند 27 نقطة يحتل بهم المركز الـ11.

افتتح رودولفو ألميدا أهداف المباراة لصالح الحزم في الدقيقة 18.

وأضاف زوراب تسيسكاريدز الهدف الثاني للحزم في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ومع بداية الشوط الثاني قلص بافيتيمبي جوميز النتيجة في الدقيقة 48 بتسجيله للهدف الأول للهلال.

وفي الدقيقة 69 أضاف محمد الشلهوب ركلة جزاء أتيحت للهلال وسدد الكرة مرتفعة بعيدا عن المرمى.

ولكن عقب أربع دقائق فقط عاد جوميز وسجل هدفه الشخصي الثاني ولفريقه ليدرك التعادل.

ودفع زوران ماميتش مدرب الهلال بسوريانو في الدقائق الأخيرة وكافأ اللاعب مدرب بتسجيله لهدف الانتصار الهام للهلال.

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