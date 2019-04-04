بالفيديو - مبابي يعتذر على طريقته الخاصة.. وباريس يعادل رقما تاريخيا في كأس فرنسا

تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا للموسم الخامس على التوالي، بفوزه على نانت 3-0 في نصف النهائي الثاني على ملعب حديقة الأمراء.

ماركو فيراتي وكيليان مبابي وداني ألفيش سجّلوا أهداف الفريق العاصمي، لينهوا مغامرة الفريق الكناري.

باريس سان جيرمان سيواجه رين في المباراة النهائية، بعد أن أقصى الأخير منافسه أوليمبيك ليون.

باريس عادل الرقم القياسي المسجل باسم ليل في الحضور المتتالي بنهائي الكأس، والذي تحقق ما بين موسمي 1945 و1949.

الفريق العاصمي تقدّم في النتيجة بالدقيقة 29 عن طريق الإيطالي ماركو فيراتي الذي أطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

في الدقيقة 66 سنحت فرصة قتل المباراة لـ باريس سان جيرمان، عندما انبرى كيليان مبابي لتنفيذ ركلة جزاء تم احتسابها بواسطة تقنية الفيديو، لكنه أهدرها أمام تألق من الحارس سيبيريان تاتاروسانو الذي تصدى.

أمور نانت لم تتحسن رغم هذا الإهدار، فاضطر الفريق الأصفر لإكمال مباراته بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه خليفة كوليبالي الذي تحصّل على البطاقة الصفراء الثانية لتدخله على تياجو سيلفا.

وقبل 5 دقائق على نهاية المباراة، تحصّل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء جديدة، تقدّم لتنفيذها مبابي مجددا، ولم يخطئ هذه المرة، مسجلا الهدف الثاني لفريقه ومشيرا بالاعتذار عن ركلته الأولى.

وأخيرا اختتم البرازيلي المخضرم الأهداف بلمسة فنية رائعة خادعت تاتاروسانو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

لتتواصل حملة باريس سان جيرمان الناجحة في الدفاع عن لقبه الذي ظفر به في السنوات الأربع الماضية.

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