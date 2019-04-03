بعد 24 ساعة حمراء.. الزمالك يستعيد صدارة الدوري بفوز صعب على سموحة

عاد الزمالك لصدارة الدوري بفوز صعب على سموحة، والفضل يعود لفرجاني ساسي صاحب الهدف، ليستعيد الزمالك صدارة الدوري بعد 24 ساعة مع الأهلي.

فاز الزمالك على سموحة بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري، ليرفع رصيده إلى النقطة الـ57 في صدارة الترتيب.

سجل فرجاني ساسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ37 من ركلة جزاء، في اللقاء الذي أقيم على استاد بتروسبورت.

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بشكل ضاغط من أجل حسم المباراة مبكرا، فكانت الفرص حاضرة منذ الدقيقة الأولى.

انفرد محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة الثانية، لكنه سدد الكرة ضعيفة في يد محمد أبو جبل حارس سموحة.

وأرسل حازم إمام كرة عرضية في الدقيقة الخامسة، وقابلها فرجاني ساسي برأسية بجانب المرمى بقليل.

الضغط يتواصل

هدأ اللعب قليلا، ثام عاد بعد مرور ثلث ساعة فقط. اخترق كهربا من الجهة اليسرى ودخل منطقة الجزاء، ثم مرر عرضية أرضية، قابلها خالد بوطيب بلمسة بجانب المرمى بقليل.

وأخيرا تحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة الـ35. بينية طويلة من ساسي إلى خالد بوطيب الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، ثم تعرض لعرقلة من كريم يحيى ليحتسب جواو بينرو الحكم البرتغالي ركلة جزاء.

وسدد فرجاني ساسي ركلة الجزاء بنجاح على يسار محمد أبو جبل، رغم أنه نظر للجهة اليمنى ليخدع أبو جبل.

واحتفل ساسي بهدفه السابع مع الزمالك في الدوري بتقليد طريقة ارتماء أبو جبل، قبل أن يعتذر له ويقبل رأسه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف.

الشوط الثاني

تبديلان مبكران

بدأ الشوط الثاني بإصابة لحازم إمام ظهير أيمن الزمالك، استلزمت خروجه ودخول حمدي النقاز بدلا منه في الدقيقة الـ47.

ورد حسام بتبديل هو الآخر، فدفع بعمرو بركات بدلا من أوميد أوكري في الدقيقة الـ53.

تهديدات بيضاء

وكاد الزمالك يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ54. عرضية من زيزو مرت من الجميع ولمست الشباك الخارجية لأبو جبل.

وتهديد جديد في الدقيقة الـ56. بينية رائعة من فرجاني ساسي إلى النقاز، الذي يرسل عرضة قابلها أوباما برأسية تصدى لها أبو جبل ببراعة.

تبديلان جديدان

أجرى جروس تبديلا ثانيا في الدقيقة الـ65 بدخول إبراهيم حسن بدلا من كهربا، ليرد حسام حسن بدخول أحمد مصطفى "زيزو" بدلا من محمود سامي.

وسدد إبراهيم حسن كرة قوية في الدقيقة الـ72، لكن أبو جبل تصدى لها على مرتين ليستمر التقدم الأبيض بهدف واحد.

حسام حسن أجرى تبديلا ثالثا بدخول حسام كاناريا بدلا من أحمد صبحي في الدقيقة الـ77.

وفي نفس الدقيقة كاد الزمالك يضيف الهدف الثاني. بينية إلى زيزو الذي انفرد بالمرمى، لكنه سدد بيسراه خارج المرمى.

وتحصل فرجاني ساسي على إنذار في الدقيقة الـ87، ليتأكد غيابه عن اللقاء المقبل أمام المصري.

وجاء التغيير الثالث للزمالك في الدقيقة الـ88 بدخول محمود عبد العزيز بدلا من أحمد سيد "زيزو".

واحتسب حكم اللقاء خمس دقائق محتسب بدل من ضائع، لكنها لم تشهد الجديد، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء.

فوز الزمالك رفع رصيده للنقطة الـ57 ليعود لصدارة الدوري على حساب الأهلي، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة الـ25 في المركز الـ16.

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