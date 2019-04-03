إبراهيم حسن يؤكد عرض السنغال "تواصلوا معنا.. والقرار في يد إدارة سموحة"

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 22:18

كتب : FilGoal

حسام حسن - الأهلي - بيراميدز

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة، عن تلقيه عرضا من منتخب السنغال لتدريبهم.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة "النيل للرياضة": "نعم تلقينا اتصالات لتدريب منتخب السنغال".

وأضاف "القرار في يد إدارة نادي سموحة، وهم من يقررون وسأنصاع لقرارهم".

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وواصل "إذا سارت الأمور بشكل جيد وتم العرض، سأعقد مؤتمرا صحفيا كبيرا أكشف فيه كل الحقائق".

إبراهيم حسن أتم "سأفضح الجميع، ستكون هناك تسجيلات ومكالمات تكشف كل حقائق وعيوب الكرة المصرية".

كانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت لرغبة منتخب السنغال في التعاقد مع حسام حسن لتدريب المنتخب.

ويتولى أليو سيسيه تدريب منتخب السنغال في الوقت الحالي، ومنذ عام 2015، إذ ودع البطولة من ربع النهائي أمام الكاميرون، قب أن يقود أسود التيرانجا لنهائيات كأس العالم 2018، ولأول مرة منذ 2002.

وخسر سموحة أمام الزمالك بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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