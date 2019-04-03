خاص فرج عامر لـ في الجول: من أين يتم استقدام هؤلاء الأجانب؟.. فوز الزمالك سياسي ورسالة لحسام

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 22:15

كتب : هاني العوضي

فرج عامر

انتقد فرج عامر رئيس سموحة قرارات حكم مباراة فريقه ضد الزمالك التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد اليوم الأربعاء في ملعب بتروسبورت في الجولة 24 من الدوري.

وتحدث فرج عامر لـFilGoal.com قائلا: "من أين يتم استقدام هؤلاء الحكام أجانب؟ ما هي إمكانياتهم أو معايير اختيارهم"؟

وأضاف "أم هل يتم جلب هؤلاء الحكام لإثبات أن الحكم المصري أفضل منهم"؟

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وواصل فرج عامر "فوز الزمالك اليوم كان سياسيا فقط".

وبسؤاله هل سيطلب سموحة استقدام حكام أجانب أم لا في المباريات المقبلة أجاب "كل شيء سنحدده عقب اجتماع مجلس الإدارة".

وعما قاله المدير الفني حسام حسن في المؤتمر الصحفي إنه لن يرحل لتدريب السنغال حال تمسكه به قال: "أنا متمسك بحسام وإبراهيم حسن فهما رائعان".

وتابع "كنت أتمنى قدومهما لسموحة منذ أربع سنوات وهذا الثنائي من أفضل من درب سموحة وأثق في قدرته على قيادته للفريق على عبور الكبوة الحالية".

ويحتل سموحة المركز الـ16 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بعدما خاض 27 لقاء.

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