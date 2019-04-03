إبراهيم حسن ينفجر: إذا احتسب لنا ركلة جزاء كتلك سيلغى الدوري.. وأطالب باسم مرسي بتحدي "البشعة"

يرى إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة أن فريقه تعرض لظلم كبير في احتساب ركلة الجزاء للزمالك فاز بها الفريق الأبيض.

سموحة فاز على الزمالك بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة "أون سبورت" عقب اللقاء: "أدينا ما علينا خلال اللقاء، وركلة الجزاء المحتسبة ضدنا غير صحيحة بنسبة مليون في المية".

وأضاف "ماذا لو كانت تلك ركلة الجزاء محتسبة لنا ضد الزمالك؟ ربما كان الدوري سيلغى".

إبراهيم حسن واصل "الفريقان لا يستحقان الفوز، لكن مكسب الزمالك ظلم كبير لسموحة اليوم".

سموحة تلقى أربع هزائم متتالية مع الجهاز الفني الجديد، وعن ذلك قال إبراهيم حسن "تسلمنا الفريق وفيه مشاكل كثيرة. ثلاثة أجهزة فنية تعاقبت على الفريق منهم من كان مفيدا ومنهم من لم يفد، ونحن لا نملك سحرا لقلب الأمور".

واسترسل "فرص بقاء سموحة في الدوري كبيرة جدا. 9 نقاط فقط كفيلة لتضعنا في مكان مختلف من الترتيب".

وانتقل إبراهيم حسن للحديث عن المشكلة مع باسم مرسي مهاجم الفريق قبل اللقاء، فقال "قصة باسم مرسي لا تستحق التحدث عنها".

مدير الكرة أكمل "بعض اللاعبين عبروا عن موقفهم حتى دون الرجوع لنا في هذا الأمر، ربما أنه حاول استغلال مباراة الزمالك ليخرج كبطل أمام جماهير الزمالك".

وأتم "أتحدى باسم مرسي بتحدي (البشعة). أمنحه مليون جنيه لو كان ما قاله صحيحا، ولذلك قررنا ألا يستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم".

البَشْعة هي إحدى الطرق التي استخدمتها القبائل العربية في البادية والحضر للحكم على براءة أو إدانة المتهم، بعد استنفاذهم لجميع الأدلة لإظهار المجرم، وذلك بتلحيس النار للسانه، وإذا حرقت النار لسانه يكون كاذبا.

وتولى حسام وإبراهيم حسن مهمة تدريب سموحة خلفا لعادل عبد الرحمن بداية من لقاء الإسماعيلي، لكن الفريق تلقى أربع هزائم متتالية.

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