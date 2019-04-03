إبراهيم حسن ينفجر: إذا احتسب لنا ركلة جزاء كتلك سيلغى الدوري.. وأطالب باسم مرسي بتحدي "البشعة"

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 21:58

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - الزمالك - بيراميدز

يرى إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة أن فريقه تعرض لظلم كبير في احتساب ركلة الجزاء للزمالك فاز بها الفريق الأبيض.

سموحة فاز على الزمالك بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة "أون سبورت" عقب اللقاء: "أدينا ما علينا خلال اللقاء، وركلة الجزاء المحتسبة ضدنا غير صحيحة بنسبة مليون في المية".

أخبار متعلقة

خبر في الجول – صعوبة كبيرة في لحاق حازم إمام لمواجهة الزمالك وحسنية أغادير الزمالك يتدرب صباحا ويطير إلى المغرب في الخامسة مساء بعد 24 ساعة حمراء.. الزمالك يستعيد صدارة الدوري بفوز صعب على سموحة مباشر في الدوري - الزمالك (1) سموحة (0) زيزو يهدر الثاني

وأضاف "ماذا لو كانت تلك ركلة الجزاء محتسبة لنا ضد الزمالك؟ ربما كان الدوري سيلغى".

إبراهيم حسن واصل "الفريقان لا يستحقان الفوز، لكن مكسب الزمالك ظلم كبير لسموحة اليوم".

سموحة تلقى أربع هزائم متتالية مع الجهاز الفني الجديد، وعن ذلك قال إبراهيم حسن "تسلمنا الفريق وفيه مشاكل كثيرة. ثلاثة أجهزة فنية تعاقبت على الفريق منهم من كان مفيدا ومنهم من لم يفد، ونحن لا نملك سحرا لقلب الأمور".

واسترسل "فرص بقاء سموحة في الدوري كبيرة جدا. 9 نقاط فقط كفيلة لتضعنا في مكان مختلف من الترتيب".

وانتقل إبراهيم حسن للحديث عن المشكلة مع باسم مرسي مهاجم الفريق قبل اللقاء، فقال "قصة باسم مرسي لا تستحق التحدث عنها".

مدير الكرة أكمل "بعض اللاعبين عبروا عن موقفهم حتى دون الرجوع لنا في هذا الأمر، ربما أنه حاول استغلال مباراة الزمالك ليخرج كبطل أمام جماهير الزمالك".

وأتم "أتحدى باسم مرسي بتحدي (البشعة). أمنحه مليون جنيه لو كان ما قاله صحيحا، ولذلك قررنا ألا يستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم".

البَشْعة هي إحدى الطرق التي استخدمتها القبائل العربية في البادية والحضر للحكم على براءة أو إدانة المتهم، بعد استنفاذهم لجميع الأدلة لإظهار المجرم، وذلك بتلحيس النار للسانه، وإذا حرقت النار لسانه يكون كاذبا.

وتولى حسام وإبراهيم حسن مهمة تدريب سموحة خلفا لعادل عبد الرحمن بداية من لقاء الإسماعيلي، لكن الفريق تلقى أربع هزائم متتالية.

اقرأ أيضا:

عامر حسين لـ في الجول: أتقدم بشكوى لأبو ريدة ضد تصريحات أعضاء اتحاد الكرة "المثيرة للمشاكل"

صن داونز: نعاين استاد السويس حاليا.. ولا نعلم شيء عن رفض الأهلي اللعب فيه

كلوب: صلاح ليس منزعجا من الانتقادات.. واحتسبت هدف توتنام له

الأهلي: عبد الحفيظ يبلغ الشحات بالعقوبة.. واللاعب يعتذر ويؤكد احترامه لرؤية الجهاز

قائمة الأهلي – الشحات يسافر لمواجهة صن داونز.. وعودة حمدي فتحي

في الدوري الزمالك سموحة باسم مرسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - توتنام يحتفل بملعبه الجديد بثنائية في كريستال بالاس 6 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – الصدارة تعود إلى مانشستر.. سيتي يُسقط كارديف بسهولة 12 دقيقة | أوروبا
فرجاني ساسي يعتذر لأبو جبل "كامل تقديري لكل المنظومة المصرية" 19 دقيقة | الدوري المصري
كوفاتش: تكريم الأساطير سبب تأخر صفقات بايرن.. سنستثمر كثيرا الصيف المقبل 27 دقيقة | أوروبا
إبراهيم حسن يؤكد عرض السنغال "تواصلوا معنا.. والقرار في يد إدارة سموحة" 36 دقيقة | الدوري المصري
فرج عامر لـ في الجول: من أين يتم استقدام هؤلاء الأجانب؟.. فوز الزمالك سياسي ورسالة لحسام 38 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك