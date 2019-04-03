بالفيديو - الخفافيش تلتهم زيدان.. فالنسيا يتجاوز ريال مدريد ويقترب من دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 23:35

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

تعرّض زين الدين زيدان لهزيمته الأولى في ولايته الثانية مع ريال مدريد، بسقوط فريقه 1-2 أمام فالنسيا في ملعب المستايا، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

جونسالو جيديش وإيزيكييل جاراي سجلا هدفي فالنسيا مقاسمة بين شوطي المباراة، فيما سجّل كريم بنزيمة هدف الميرنجي الوحيد.

رصيد ريال مدريد تجمّد عند 57 نقطة في المركز الثالثن بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس.

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المباراة كانت رقم 200 في تاريخ مواجهات الفريقين رسميًا، وشهدت الانتصار رقم 56 لـ فالنسيا، في مقابل 103 فوزا لـ ريال مدريد، و41 تعادلا.

ليكمل فالنسيا 17 مباراة متتالية دون هزيمة في كل البطولات، وهي المرة الأولى في القرن 21 لفريق المدرب مارسيلينو جارسيا تورال.

الرقم القياسي لـ فالنسيا على مستوى المباريات المتتالية دون هزيمة حدث عبر موسمي 1924\1925 و1925\1926 لـ19 مباراة متتالية.

أما ريال مدريد فقد تلقى هزيمته رقم 15 هذا الموسم، ليكون على بعد أسوأ سجل في تاريخه والذي تحقق موسم 1984\1985 بـ19 هزيمة.

فالنسيا كان أفضل في أغلب أوقات المباراة، وتقدّم في الشوط الأول بواسطة البرتغالي جونسالو جيديش في الدقيقة 35 من تسديدة قوية لم يستطع كيلور نافاس حارس ريال مدريد إبعادها.

في الشوط الثاني شكّل فالنسيا خطورة كبيرة على مرمى الضيوف بواسطة الهجمات المرتدة، وكاد كارلوس سولير أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 53 لولا إبعاد نافاس للانفراد.

المهاجم رودريجو مورينو بدوره انطلق من الجهة اليمنى وسدد بقوة في الدقيقة 61، لكن كرته جاورت القائم الأيمن لـ ريال مدريد بقليل.

قبل أن تُكلل هجمات فالنسيا المتتالية أخيرا في الدقيقة 84 برأسية إيزيكييل جاراي الذي سجّل هدف الخفافيش الثاني، والرابع في مسيرته بشباك فريقه السابق ريال مدريد.

وبينما اعتقد الجميع أن فالنسيا سيخرج بشباك نظيفة أمام ريال مدريد للمرة الأولى منذ أبريل 2012، سجّل كريم بنزيمة هدف حفظ ماء الوجه في الثانية الأخيرة من المباراة بضربة رأسية.

الفوز ضاعف من حظوظ فالنسيا في اقتحام المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يفصله نقطة واحدة عن خيتافي الرابع.

أما ريال مدريد فيبتعد الآن بـ13 نقطة عن المتصدر برشلونة، و5 نقاط عن الوصيف أتليتكو مدريد.

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