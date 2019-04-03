بالفيديو - بايرن يتجنّب الإحراج أمام فريق مغمور ويهزمه 5-4 في مباراة مجنونة بكأس ألمانيا

تأهل بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي كأس ألمانيا، بفوزه المثير على ضيفه هايدنهايم بخمسة أهداف مقابل أربعة، في ملعب أليانتس أرينا، بالدور ربع النهائي.

الزعيم البافاري وصل لنصف نهائي كأس ألمانيا للمرة العاشرة على التوالي، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

بايرن تقدّم في الدقيقة 12 برأسية من ليون جوريتسكا بعد ركلة ركنية نفذها جوشوا كيميتش.

لكن المباراة انقلبت رأسا على عقب في الدقيقة 15، بطرد المدافع نيكلاس زوله، ليضطر المدرب نيكو كوفاتش إلى سحب فرانك ريبيري ويدفع بـ جيروم بواتينج.

عودة الضيوف القادمين من القسم الثاني تحققت في الدقيقة 26 بهدف من رأسية روبيرت جلاتسل.

قبل أن تأتي صدمة جديدة بهدف ثانٍ لـ هايدنهايم المغمور في الدقيقة 39 بتسديدة يمينية قوية من مارك شناترير.

في الشوط الثاني ظهر توماس مولر وأدرك التعادل بالدقيقة 53 بتسديدة رائعة على الطائر بعد تمريرة رأسية من روبيرت ليفاندوفسكي، والتي كانت فألا حسنا لفريقه.

فكلما سجّل مولر في السابق لـ بايرن بكأس ألمانيا، يفوز فريقه، حدث ذلك 18 مرة، قبل أن يتحقق مجددا أمام هايدنهايم.

مولر رد الهدف لـ ليفاندوفسكي، وأهداه كرة الثالث في الدقيقة 55، ليعود بايرن إلى التقدم.

أصحاب الأرض عززوا تقدمهم بهدف رابع في الدقيقة 65 بواسطة سيرجي جنابري، ليعتقد الجميع أن الطريق بات ممهدا أمام الوصول إلى الدور التالي.

لكن هايدنهايم الشجاع قلّص الفارق في الدقيقة 75 بهدف جديد من جلاتسل.

جلاتسل عاش حلما في الدقيقة 77، عندما أكمل الهاتريك في شباك بايرن من ركلة جزاء، مدركا التعادل لفريقه.

لكن الحلم اندثر في ظرف 5 دقائق، عندما سجّل ليفاندوفسكي آخر أهداف اللقاء من ركلة جزاء جديدة، خاطفا انتصارا عسيرا لـ بايرن بعشرة لاعبين.

ليصير بايرن ثالث المتأهلين إلى المربع الذهبي بعد هامبورج ولايبتزج، في انتظار الفائز بين شالكه وفيردر بريمن اليوم الأربعاء.

أما هايدنهايم فودّع البطولة بعد أن أطاح في الدور الماضي بـ باير ليفركوزن، وأحرج زعيم الكرة الألمانية في ربع النهائي.

قرعة الدور نصف النهائي تقام يوم 7 أبريل المقبل، وتقام المباراتين يومي 23 و24 من نفس الشهر.

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