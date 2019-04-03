المصري يسحق الجمارك بالثمانية وديًا.. وجريندو يتوّج عودته بنصف أهداف فريقه

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 20:14

كتب : أيمن عيد

عبد اللطيف جريندو لاعب المصري

حقق المصري فوزا عريضا على الجمارك عصر اليوم الأربعاء، بثمانية أهداف دون رد، في مباراة ودية.

الأهداف سُجلت بواسطة محمد عبد اللطيف "جريندو" في 4 مناسبات، وأحمد ياسر، وحسين رجب، وعبد الناصر دي ماريا، ومحمد صالح.

جريندو عاد للمشاركة بعد ابتعاده بسبب التجنيد وتوّج مشاركته برباعية، كما ظهر عمر كمال عبد الواحد العائد من الإصابة، مما طمأن الجهاز الفني على مستوى الثنائي.

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وظهر جريندو بنشاط كبير وكثير من التحركات المميزة، بينما لعب عمر كمال في مركز الظهير الأيسر والأيمن والجناح الأيمن، وكاد أن يحرز هدفا من انفراد، لكن كرته ارتدت من العارضة، وتابعها جريندو محرزا أحد أهدافه الأربعة.

المصري يستعد لمواجهة الزمالك يوم 11 أبريل المقبل، إذ يحتل المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 42 نقطة من 26 مباراة.

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