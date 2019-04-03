في برج العرب، لا سينقل إلى المكس. ملاعب مباريات الدوري ليست ثابتة في الأيام الأخيرة، وهذا ما يغضب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري.

قرر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، تقديم شكوى إلى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بسبب خروج تصريحات من بعض مسؤولي الاتحاد حول ملعب مباراة الاتحاد السكندري والأهلي.

وقال عامر حسين في تصريحات لـFilGoal.com: "قبل مباراة الاتحاد السكندري والأهلي، صرح البعض بأن المباراة نقلت من استاد برج العرب إلى ملعب المكس، رغم عدم ورود الموافقات الأمنية".

وأضاف "هذا الأمر أحدث بلبلة في وسائل الإعلام، وكاد يسبب مشاكل كبرى".

رئيس لجنة المسابقات أتم "لذلك سأتقدم بشكوى لهاني أبو ريدة، وأطلب أن تكون التصريحات حول ملاعب المباريات قاصرة على لجنة المسابقات، ولجنة الإعلام في اتحاد الكرة فقط".

وكان الأهلي قد واجه الاتحاد السكندري مساء أمس الثلاثاء، في لقاء انتهى بفوز الأحمر بهدفين مقابل لا شيء.

ويستعد الأهلي لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الزمالك مع حسنية أغادير المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية.