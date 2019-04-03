عادت العقوبة.. الانضباط والأخلاق توقف حسين السيد 4 مباريات وغرامة 40 ألف ريال

أعادت لجنة الانضباط والأخلاق توقيع عقوبة الإيقاف لـ4 مباريات على المصري حسين السيد لاعب الاتفاق.

حسين السيد تحصّل على بطاقة حمراء مباشرة في الوقت بدل الضائع لمباراة النصر في الدوري السعودي يوم 8 مارس الماضي.

لتخرج لجنة الانضباط والأخلاق حينها وتوقفه 4 مباريات وتغرّمه 40 ألف ريال سعودي، القرار الذي قُبل الاستئناف عليه في 27 مارس الماضي.

رفع الإيقاف –مؤقتا- عن "مارسيلو" مكّنه من المشاركة أمام القادسية في الدوري السعودي، والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.

الإيقاف 4 مباريات سيكون شاملا مباراة الشباب التي غاب عنها حسين السيد تلقائيًا في الجولة التالية لمباراة النصر.

هذا الإيقاف سيبعد حسين السيد عن المباريات الثلاثة المقبلة للاتفاق بالدوري السعودي في مواجهة: الوحدة، الفتح، الاتحاد.

الظهير الأيسر المعار من الأهلي خاض 25 مباراة مع الاتفاق هذا الموسم، وسجّل هدفين وصنع آخر.

وكان حسين السيد قد ظهر منفعلا للغاية وألقى بزجاجة مياه على أرض الملعب عقب احتساب الحكم لهدف النصر الثالث في اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت 3-2 للعالمي، قبل أن يذهب إلى الحكم ويتحدث معه بانفعال ظهر جليا في اللقطة، ليقرر الحكم طرده.

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