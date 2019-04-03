قصة أرقام سواريز التاريخية في الدوري الإسباني ومعادلته لرقم فورلان

سجل لويس سواريز هدفا قاتلا في شباك فياريال ليقتنص تعادلا مثيرا لبرشلونة بعدما انتهت المباراة بأربعة أهداف لكل فريق.

لويس سواريز النادي : برشلونة برشلونة

لكن ذلك لم يكن المشهد الأهم في ليلة سواريز بل معادلته لرقم مواطنه الأوروجوايائي دييجو فورلان بعدما سجل كل منهما 128 هدفا في الدوري الإسباني.

ولكن يتفوق سواريز على فورلان الذي ارتدى قميصي فياريال وأتليتكو مدريد بانه سجل أهدافه في 160 مباراة مقابل 240 احتاجهم الثاني.

ومازال أمام سواريز لإضافة الكثير وكسر رقم فورلان والابتعاد عنه وصناعة رقما خاصا به إذ أن تعاقده مع برشلونة ممتد حتى صيف عام 2021.

وأقرب للاعب من أوروجواي هو لاعب جيرونا كريستيان ستواني الذي سجل 80 هدفا.

ورغم تلك الأرقام الرائعة لسواريز فهو لم يحصد لقب هداف الدوري الإسباني منذ انتقاله إلى برشلونة في عام 2014 سوى مرة واحدة فقط.

جاء ذلك في موسم 2015-2016 حينما سجل 40 هدفا وتفوق على زميله في الفريق ليونيل ميسي ولاعب ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو.

ومنذ انضمام سواريز إلى برشلونة جاءت أهدافه في كل موسم من الدوري الإسباني كالتالي:

2014-2015 = 16 هدفا

2015-2016 = 40 هدفا

2016-2017 = 29 هدفا

2017-2018 = 25 هدفا

2018-2019 = 19 هدفا حتى الآن

اقرأ أيضا:

عامر حسين لـ في الجول: أتقدم بشكوى لأبو ريدة ضد تصريحات أعضاء اتحاد الكرة "المثيرة للمشاكل"

صن داونز: نعاين استاد السويس حاليا.. ولا نعلم شيء عن رفض الأهلي اللعب فيه

كلوب: صلاح ليس منزعجا من الانتقادات.. واحتسبت هدف توتنام له

الأهلي: عبد الحفيظ يبلغ الشحات بالعقوبة.. واللاعب يعتذر ويؤكد احترامه لرؤية الجهاز

قائمة الأهلي – الشحات يسافر لمواجهة صن داونز.. وعودة حمدي فتحي