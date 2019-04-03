جوارديولا: انسوا الفوز بالرباعية.. قد نخسر كل شيء في 3 أيام

الجميع بات يتحدث عن قدرة مانشستر سيتي على تحقيق الرباعية. اللاعبون يعترفون أنها في الحسبان رغم صعوبة الموقف، والجماهير تُمني النفس، لكن رجلا واحدا أبى إلا أن يخاطبهم بما هو أقرب أن يحدث حسبما يرى.. الرجل هو بيب جوارديولا.

مدرب السماوي رفض وضع الضغوط على كاهل لاعبيه خلال المرحلة الحاسمة من الموسم، والتي ينافس فيها على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد، والمدرب الإسباني يرى أن كل تلك البطولات قد تذهب هباءً منثورا، وهو ما ما أخبر به لاعبيه.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "خلال أسبوع أو 3 أيام قد نخسر كل البطولات.. قلت من قبل قدة مرات: اسألوني في نهاية أبريل".

وأضاف متعجبا "لماذا الحديث عن الرباعية في تلك البلد الأسطورية التي لم يحدث فيها هذا من قبل".

وتابع مسترسلا في شرح رؤيته "أندية أسطورية مثل ليفربول، ويونايتد مع السير أليكس فيرجسون، وأرسنال فينجر، وتشيلسي مع مورينيو لم ينجحوا في تحقيق ذلك. إذا لماذا يتوجب علي فعلها؟".

الرجل الذي فقد الكثير من شعره خلال سنوات التدريب الاحترافية منذ 2008 أشار "لست في ذهني لاعبيني، والجماهير تخبرهم بما يفكرون به. إن أرادوا الحلم بتحقيق كل شيء فأنا لست الشخص الذي سيقول أي شيء".

وبيب بدا عازما على تفادي انشغال لاعبيه بأمر الرباعية، وهو ما أوضحه "بالطبع نحن هنا وننافس، ولكني أخبرت اللاعبين: انسوا أمر الرباعية، لا تفكروا فيها كثيرا، خلال أسبوع أو 3 أيام قد نخسر كل البطولات، وهذا الواقع".

وواصل الحديث عن رسالته للاعبيه "أعلم أنه في عقولكم تدركون أننا قادرين على تحقيقها، ولكن الآن لا تفكروا إلا في مواجهة كارديف".

هنا انتقلت دفة الحديث إلى محور آخر.. المنافسة على اللقب مع ليفربول. الحمر نجحوا في الانتصار على توتنام بالدقائق الأخيرة ليظفروا بالصدارة بشكل مؤقت، والمدرب كتالوني الجذور والنزعة يُدرك ما يملكه الريدز.

"ربما إن حدث ذلك مرة (يقصد الفوز في الدقائق الأخيرة) فهذا حظ، وإن حدث ثانية فهو حظ أيضا، ولكن أن يحدث 4 أو 5 مرات فهذا يعني أنهم يمتلكون شيئا مميزا".

وأتم "لا أهدر وقتي في التفكير، كانوا محظوظين هنا وهناك وفي كل مكان، هذا لن يعطيك نقاطا إضافية".

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