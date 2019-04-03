تشكيل الزمالك المتوقع – بهاء مجدي يقود الجبهة اليسرى ضد سموحة.. واستمرار حازم إمام

من المتوقع أن يقود بهاء مجدي جبهة الزمالك اليسرى ضد سموحة حينما يواجه الأبيض في الجولة 27 من الدوري المصري.

عبد الله جمعة يغيب عن الزمالك بسبب الإجهاد، وبالتالي سيكون بهاء مجدي خيار كريستيان جروس الأول في مركز الظهير الأيسر.

وكذلك، من المنتظر أن يستمر حازم إمام في قيادة الجبهة اليمنى الدفاعية رغم دخول حمدي النقاز القائمة بعد تعافيه من الإصابة، إلا أن أداء قائد الفريق ضد الأهلي في القمة التي انتهت سلبية يعطيه أفضلية دخول التشكيل الأساسي.

ويفاضل جروس بين استمرار محمد عبد الغني بجوار محمود حمدي "الونش" أو عودة محمود علاء الذي يتعافى من قطع في الحاجب.

وبالتالي، يصبح تشكيل الزمالك المتوقع..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حازم إمام – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني (محمود علاء) – بهاء مجدي

الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف إبراهيم "اوباما" – محمود عبد المنعم "كهربا" – أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: خالد بوطيب

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