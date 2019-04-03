ميسي يعادل رونالدو في رقم تاريخي

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 00:45

كتب : FilGoal

ميسي - رونالدو

لم يقدّم ليونيل ميسي الكثير في نصف ساعة لعبها أمام فياريال، لكنه كان حاسما كعادته وسجّل هدفا مهما في الدقيقة الأخيرة لـ برشلونة.

هدف ميسي الثالث لـ برشلونة في اللقاء، تبعه هدف رابع لـ لويس سواريز حقق تعادلا مستحيلا أمام فياريال بنتيجة 4-4 في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

هذا الهدف من ركلة حرة مباشرة لـ ميسي، وصل بإجمالي أهدافه في الدوري لـ 414 هدفا في مسيرته.

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وهو نفس عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسابقات الدوري بإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

رونالدو سجّل 311 هدفا في الدوري الإسباني + 84 هدفا في الدوري الإنجليزي + 19 هدفا في الدوري الإيطالي.

النجم البرتغالي سجّل 3 أهداف مبكرة في مسيرته بالدوري البرتغالي، وهو كل ما يجعله متقدما على ميسي في الأهداف بمسابقات الدوري.

وصول ميسي لهذا الرقم ومناطحته لـ رونالدو، يأتي مع حقيقة أنه يصغر رونالدو بعامين ونصف تقريبا، أي أن عمره في الملاعب حتى الآن أقل من رونالدو.

رونالدو سجّل أهدافه الـ417 في الدوريات: البرتغالي والإنجليزي والإسباني والإيطالي في ظرف 539 مباراة.

أما ميسي، فسجّل أهدافه الـ414 بالدوري الإسباني في 445 مباراة فقط.

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