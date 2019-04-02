بالفيديو - مباراة الموسم في إسبانيا.. عودة مجنونة لـ برشلونة تُغرق فياريال في دموع كازورلا

مباراة خارقة، تعادل مجنون، سيناريو غير معقول، شد وجذب.. برشلونة يرفض الهزيمة ويقتل غواصات فياريال في الثواني الأخيرة.

بأربعة أهداف كل طرف، تعادل برشلونة أمام ضيفه فياريال على ملعب لا سيراميكا، في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

فيليبي كوتينيو، ومالكوم، وليونيل ميسي، ولويس سواريز تناوبوا على تسجيل أهداف برشلونة. بينما سجّل صامويل تشوكويزي، وكارل توكو إيكامبي، وبيسنتي إيبورا، وكارلوس باكا على تسجيل أهداف فياريال.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، ويرفع فياريال رصيده إلى 30 نقطة في المركز 17.

المباراة المجنونة شهدت تقدُم برشلونة بهدفين نظيفين، قبل أن يسجل فياريال 4 أهداف متتالية، إلا أن الضيف عاد بهدفين متأخرين وجرّد الغواصات الصفراء من نقطتين ثمينتين.

إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة قرر إراحة بعض لاعبيه الأساسيين، وعلى رأسهم القائد ليونيل ميسي، بالإضافة إلى إيفان راكيتيتش وجيرارد بيكيه، خصوصا أن الثنائي الأخير كان على بعد بطاقة صفراء من الإيقاف والغياب عن مباراة أتليتكو مدريد في الجولة التالية للدوري.

عدم مشاركة بيكيه، تأتي بعد أن خاض كل دقائق الدوري الإسباني هذا الموسم طوال 29 جولة، ليكون غيابه أمام فياريال هو الأول من نوعه ي المسابقة المحلية.

لويس سواريز الذي حمل عبء الهجوم حاول افتتاح التسجيل في الدقيقة الثالثة بعمل فردي مميز داخل منطقة الجزاء، إلا أن سيرخيو أسينخو حارس مرمى فياريال قابله بتصدٍ.

أسينخو لن يكون الحارس الأكثر انشغالا في هذه المواجهة، بل نظيره مارك أندري تير شتيجن الذي أبعد رأسية بيسنتي إيبورا في الدقيقة السابعة.

تير شتيجن ظهر مباشرة في الدقيقة التالية وأبعد تسديدة قوية قريبة من صامويل تشوكويزي.

وعلى عكس سير اللعب، تقدّم فيليبي كوتينيو في النتيجة لـ برشلونة بالدقيقة 12 بعد انطلاقة مميزة من مواطنه البرازيلي مالكوم على الجهة اليمنى.

مالكوم استغل الفرصة التي منحه إياها فالفيردي، وسجّل الهدف الثاني في الدقيقة 16 بضربة رأسية بعد عرضية أرتورو فيدال.

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النيجيري تشوكويزي أحد نجوم المباراة سدد على القائم في الدقيقة 23، لترتد له الكرة ويتابعها بنفسه في المرمى بهدوء شديد، مقلًصا الفارق لـ فياريال.

في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول حاول سواريز الابتعاد بالنتيجة من ركلة حرة مباشرة في غياب ميسي المتخصص، لكن أسينخو تصدى مجددا.

















































الشوط الثاني

فياريال لم يمهل برشلونة كثيرا، وأدرك التعادل بواسطة الكاميروني كارل توكو إيكامبي الذي تلقى تمريرة أمامية من ابن قارته تشوكويزي، ليقوم إيكامبي بخداع تير شتيجن ويسدد الكرة في زاويته الضيقة.

التاريخ عاد ليُكتَب، إذ لم يحدث أن تلقى برشلونة هدفين من لاعبين إفريقيين في مباراة واحدة بالدوري الإسباني، منذ أن فعلها الثنائي المغربي مورينو وتشيكا في مواجهة أتليتكو تطوان عام 1952 وقتما كان المغرب مستعمرة إسبانية.

النجدة يا ميس

في الدقيقة 60، دخل ميسي أخيرا بديلا لـ كوتينيو، إلا أن الأنباء السعيدة لم تكن في انتظاره.

مباشرة بعد دخول الهداف التاريخي للدوري الإسباني، سجّل بيسنتي إيبورا الهدف الثالث لـ فياريال إثر تمريرة مميزة من مانو مورلانيس.

فياريال واصل العبث بـ برشلونة، وانطلق تشوكيويزي عابثا بالمدافعين في الدقيقة 68، إلا أن تسديدته وجدت يد تير شتيجن والقائم لتخرج إلى الركنية.

برشلونة الضائع تلقى الهدف الرابع في الدقيقة 80 من البديل كارلوس باكا بعد تمريرة خلابة من سانتي كازورلا.

الهداف التاريخي للكولومبيين في الدوري الإسباني، هز شباك برشلونة للمرة الأولى في مسيرته بعد أن فشل في ذلك سابقا بقميص إشبيلية.

ليست النهاية

في الدقيقة 86 تقلّص عدد لاعبي فياريال فوق أرض الملعب، بخروج المدافع ألفارو جونزاليس مطرودا ببطاقة صفراء ثانية.

الجنون حدث في الدقيقة 90 عندما نفّذ ميسي ركلة حرة مباشرة رائعة من مسافة قريبة، قهرت أسينخو وأعلنت عن هدف برشلونة الثالث.

وحتى يكتمل السيناريو الخارق، تعادل سواريز لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء.

الفارق بين برشلونة ومطارده أتليتكو مدريد تقلّص إلى 8 نقاط قبل أيام على مواجهتما في ملعب كامب نو بالجولة 31، لكنه حفظ لحامل اللقب كبريائه.

أما فياريال ففرّط في فرصة ذهبية للهروب من شبح الهبوط، وبات الفارق مع سيلتا فيجو المتواجد في أول مراكز الهابطين نقطتين فقط قابلتين للزوال عندما يلعب الجاليثيون مباراتهم هذه الجولة.

فياريال فرّط في تقدمه 2-0 أمام سيلتا منافسه المباشر بالجولة الماضية، وعاد ليفرّط في تقدمه 4-2 على برشلونة، 72 ساعة قد يتذكرها جمهور فياريال بكثير من الحسرة إن حدث المحظور في نهاية المسابقة.

فيرناندو رويج رئيس فياريال لطم وجهه بعد التعادل، وكازورلا ظهر باكيًا في تأثر شديد مع محاولات من زملائه لمواساته.

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