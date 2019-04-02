عبد الحفيظ: إذا كنت لا تجيد الضغط على المنافس فلتأتي لأعلمك.. ودافعت عنك ضد الإساءة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 22:46

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - لاسارتي - الأهلي - الساورة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إنه لا يقبل الإساءة المستمرة له ممن لم يقم بتسميتهم ورفض التشكيك في وطنيته.

جاء ذلك في حديثه عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء في ملعب برج العرب في إطار الجولة 27 من الدوري.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة ناديه: "الأمور كانت هادئة تماما قبل 2005، أقدر وأحترم الجميع، ولكن لا أقبل التشكيك أو المزايدة على وطنيتي فأنا من أسرة مصرية تحب مصر قائدا وشعبا، وأمثل المنتخبات القومية منذ بلوغي 13 سنة".

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وأضاف "أقبل الضغوط من المنافس محليا وإفريقيا، ولكن الإساءة مرفوضة، فإذا كنت لا تعلم كيف تضغط منافسك محليا وقاريا، فلتأتي لي وأنا أعلمك".

وواصل عبد الحفيظ بلهجة غاضبة "لا أعرف لماذا تقول ذلك.. أنا وطني أكثر منك".

وشدد مدير الكرة بالأهلي "لابد من وقفة جادة ضد كل الاتهامات والتجاوزات، هناك تشويه للصورة والمكانة، فأنا أعشق تراب هذا البلد، ورسالتي لكل مسؤول في مصر، نلعب كرة قدم فقط، ولكن هناك أمور أخرى تنتشر بعد كل مباراة".

وأتم سيد عبد الحفيظ رسالته الغاضبة "عند الإساءة إليه في تونس، شعرت بالغيرة عليه، ودافعت عن شخص رغم أن ما بيني وبينه ما صنع الحداد، هذه أخلاقنا ووطنيتنا".

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