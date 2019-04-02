بالفيديو – المركز الرابع في خطر.. ولفرهامبتون يُسقط مانشستر يونايتد ويرسخ عقدته

رسخ ولفرهامبتون عقدته الموسم الجاري لمانشستر يونايتد وفاز عليه مرة أخرى ولكن تلك المرة في الدوري الإنجليزي بعدما انتصر عليه بهدفين لهدف.

وحل يونايتد ضيفا على ملعب مولينيكس اليوم الثلاثاء لملاقاة ولفرهامبتون في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ولم ينجح يونايتد في الفوز على ولفرهامبتون الموسم الجاري في أي مسابقة بعدما تعادلا إيجابيا بهدف لمثله في الدور الأول في ملعب أولد ترافورد.

ذلك قبل أن يسقط يونايتد في ملعب لقاء اليوم حينما التقيا في كأس الاتحاد الإنجليزي في ربع النهائي بهدفين لهدف.

افتتح سكوت مكتوميناي أهداف المباراة في الدقيقة 13 لصالح يونايتد قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 57 حصل آشلي يونج على بطاقة حمراء بعدما حصل على إنذارين.

وبينما كان يونايتد يكافح من أجل تسجيل هدف الفوز أو الإبقاء على التعادل سجل كريس سمالينج الهدف الثاني لصالح ولفرهامبتون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77.

بتلك النتيجة تجمد رصيد يونايتد عن 61 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن توتنام صاحب المركز الرابع وللأخير لقاء أقل.

أما ولفرهامبتون فوصل رصيده إلى 47 نقطة يحتل بهم المركز السابع.

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