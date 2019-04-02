بعد ثماني مباريات بلا فوز.. إنبي ينتصر على الإنتاج ويهرب من القاع مؤقتا

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 19:01

كتب : FilGoal

محمد بسيوني يحتفل بهدف إنبي الأول في الزمالك

حقق إنبي فوزه الأول في الدور بعد ثماني مباريات دون تحقيق أي انتصار، بعد تخطي عقبة الإنتاج الحربي بهدف نظيف.

وهرب إنبي من المراكز الثلاثة المؤدية للهبوط بعد تحقيق فوزه على الإنتاج إذ رفع رصيده إلى 26 نقطة.

وسجل إنبي هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد شكري في الدقيقة التاسعة بعد مراوغة أحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي.

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وكان إنبي يتذيل ترتيب المسابقة قبل انطلاق المباراة برصيد 23 نقطة ليتقدم أربعة مراكز بعد الفوز على الإنتاج الحربي.

وتجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 32 نقطة في المركز الثامن من 27 مباراة خاضها الفريق.

ويعاني الإنتاج الحربي من عدم تحقيق الفوز في أخر ست مباريات إذ خسر في 5 وتعادل مباراة واحدة.

ويبتعد إنبي بنقطة واحدة فقط عن فرق بتروجت وسموحة والداخلية ونقطتين عن النجوم.

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