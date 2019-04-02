مدربه السابق: نادال ليس لاعب تنس مصاب.. بل مصاب يلعب التنس

اعترف توني نادال المدرب السابق لـ رافاييل نادال نجم التنس، أن ابن أخيه يلعب منذ فترة تحت تأثير الإصابة.

وقال توني عن المصنف الثاني عالميًا في الوقت الحالي: "النجاح ليس الفوز بـ رولان جاروس أو أمريكا المفتوحة، بل النجاح هو التطور، فالفوز ببطولة جراند سلام لا يتوقف فقط على اللاعب، بل على منافسه كذلك".

مضيفا: "لا أدري إن كان سيظهر لاعب أو اثنين مثل فيدرير، أو 5 لاعبين من نوعية دجوكوفيتش في الملاعب".

وتطرق توني عن علاقة لاعبه السابق بمدربه الحالي كارلوس مويا: "الشيء الأكثر أهمية هو الاحترام الذي يجمع رافا ومويا، لأنه مهم للغاية خصوصا في اللحظات التي أراد فيها رافاييل اللعب على إصابته".

واعترف المدرب الذي انفصل عن ابن شقيقه في العام الماضي: "رافا ليس لاعب تنس مصاب، بل مصاب يلعب التنس، وهذا أمر صعب للغاية".

واختتم كاشفا عن أهم أساليب تدريبه للفتى المايوركي: "فعلت الكثير لتعليم رافاييل على مستوى الشخصية، أكثر حتى من تحسين قدراته. الضربات الجيدة تُكسبك النقاط، ولكن الشخصية هي ما تدفعك للفوز بالمباريات والبطولات".

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