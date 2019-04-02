تشكيل الاتحاد - عمار حمدي وقمر يقودان الهجوم أمام الأهلي.. وسيسيه على مقاعد البدلاء

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 18:15

كتب : هاني العوضي

خالد قمر - الأهلي - الاتحاد

أعلن الاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان التشكيل الأساسي للفريق أمام الأهلي وشهد وجود عمار حمدي.

ويلعب الاتحاد السكندري أمام الأهلي على ملعب برج العرب في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

وتواجد عبد الرزاق سيسيه على مقاعد البدلاء بجوار والاس دا سيلفا ومحمد ناجي جدو ومحمود الزنفلي ومحمود شعبان وكريم الديب وكريم ممدوح.

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وجاء التشكيل الأساسي كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: أحمد توفيق - محمود رزق - محمد أنور - السيد سالم

الوسط: أحمد نبيل مانجا - خالد الغندور - توني سيلفا - نور السيد

الهجوم: عمار حمدي - خالد قمر

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