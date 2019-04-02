كريستيانو رونالدو يتحدث عن "ذكاء" زيدان في التعامل مع لاعبي ريال مدريد

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 17:42

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - زين الدين زيدان - ريال مدريد

أشاد كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، بمدربه السابق زين الدين زيدان، وبقدرته على إدارة غرفة خلع الملابس.

رونالدو الهداف التاريخي لـ ريال مدريد، تدرّب لموسمين ونصف تحت قيادة زيدان، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس تزامنًا مع استقالة زيزو في الصيف الماضي.

قائد البرتغال ظهر في فيلم وثائقي من إنتاج إذاعة مونت كارلو سيعرض كاملا غدا الأربعاء، وصرّح عن زيدان : "إنه يدرك كيفية إدارة الفريق بشكل ذكي".

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مضيفا: "وهذا ليس أمرا سهلا لأن كل اللاعبين يرغبون في المشاركة، ولكنه يتعامل بكثير من الذكاء ويجعل كل اللاعبين منخرطين".

كما ظهر سيرخيو راموس قائد الفريق: "مسيرة زيدان تتحدث عنه، وما فعله كلاعب، يكرره كمدرب، لقد وجد وسيلة لنقل موهبته في اللعب للتدريب ليدير مجموعة لاعبين مثلنا. إنه يقوم بعمل رائع وفريد، نتائجه ليس صدفة".

زيدان كان صاحب تأثير كبير على مسيرة رونالدو، إذ أقنعه بتقليص عدد دقائق تواجده على الملعب والراحة في بعض المباريات السهلة، مما حافظ على قدراته البدنية مباريات دوري أبطال أوروبا الحاسمة.

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