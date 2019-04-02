أجويرو يغيب عن مواجهة كارديف بسبب الإصابة

يغيب سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي عن صفوف فريقه في مواجهة كارديف يوم الأربعاء بسبب الإصابة.

السماوي يلتقي مع نظيره الويلزي في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، سعيا للارتقاء إلى الصدارة مجددا التي نالها ليفربول بشكل مؤقت.

وكان أجويرو قد خرج من مواجهة فولام في الجولة الماضية بالدقيقة 57 ليشارك جابرييل جيسوس بدلا منه.

وقال بيب جوارديولا مدرب الفريق خلال المؤتمر الصحفي للقاء الغد: "لم يتدرب في آخر يومين ولن يكون قادرا على المشاركة غدا".

وأضاف "ربما يكون جاهزا يوم السبت (أمام برايتون بنصف نهائي كأس الاتحاد) ولكن سنرى تقييم الموقف خلال الأيام المقبلة".

ويتصدر أجويرو ترتيب هدافي المسابقة المحلية برصيد 19 هدفا بفارق هدفين عن محمد صلاح وساديو ماني من ليفربول، وهاري كين لاعب توتنام وبيير أوباميانج مهاجم أرسنال.

في غياب أجويرو، اختر تشكيل السماوي:

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