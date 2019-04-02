"سلوك باريس سان جيرمان غير احترافي.. تصرفوا مثل الأطفال أمام يونايتد"

فتح وحيد خليلوزيتش مدرب نانت النار على لاعبي وإدارة باريس سان جيرمان بعد التصرفات التي صدرت منهم قبل مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

التقارير أشارت إلى ذهاب لاعبي الفريق الباريسي إلى ملعب اللقاء - حديقة الأمراء - كل على حدة في إياب دور الـ16 من المسابقة الأوروبية والتي انتهت بالهزيمة 3-1 عقب الانتصار ذهابا 2-0 ليودعوا البطولة.

وقال خليلوزيتش في تصريحات لصحيفة "لو باريسيان" الفرنسية: "سلوك الفريق قبل مواجهة يونايتد كان غامضا، كيف يمكنهم تقبل وصول اللاعبين بمفردهم إلى الملعب قبل ساعتين من بداية المباراة".

وأضاف "استعدادات باريس قبل المباراة كانت بالتأكيد خاطئة، الأمر لا يليق بناد كبير. هذا غير احترافي".

وأشار "في باريس ربما يكون هناك زحام مروري أو حادثة تؤخر وصولهم للاستاد. الدرس الرئيسي هو: تصرفتم مثل الأطفال لذا حظيتم بنتيجة الأطفال".

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