ماتيب: من الصعب على ليفربول وسيتي عدم إهدار نقاط

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 14:38

كتب : FilGoal

جويل ماتيب - ليفربول - ساوثامبتون

يرى جويل ماتيب مدافع ليفربول أن فريقه ومنافسه على لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، من الصعب عليهما عدم إهدار نقاط خلال المباريات المتبقية من المسابقة.

ويعتلي الريدز قمة الترتيب بشكل مؤقت بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي تتبقى له مباراة، مع تبقي 6 جولات على نهاية المسابقة.

وقال ماتيب لشبكة سكاي سبورتس: "أظن أنه سيكون صعبا على كلا الفريقين مواصلة المشوار دون إهدار النقاط".

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ولكنه أشار "نحن فقط نركز على منافسنا المقبل، وهذا هو الشيء الأهم".

وعند سؤاله إن كان لاعبي ليفربول يتجمعون لمشاهدة لقاء السماوي مع كارديف يوم الأربعاء "لا، لا أعتقد ذلك. يمكننا فقط التركيز على الأشياء التي نحددها. نركز على طريقنا ومبارياتنا".

وبشأن الأداء الدفاعي الرائع الذي يقدمه فريقه خلال الموسم الجاري، أوضح "جميعنا يقوم بعمل جيد، وفيرجيل فان دايك كان له تأثيرا كبيرا على دفاع الفريق ولكن الأمر يبدأ من المقدمة إذ نضع الضغط على المنافسين دوما وهذا يجعل الحياة أسهل بالنسبة لنا".

وأتم "الفريق بأكمله بات يدافع بشكل أمثل".

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