سيميوني: أثق في دييجو كوستا حتى الموت

العلاقة بينهما تتمتع بثقة كبيرة للغاية قد تصل إلى حد الموت. هكذا أعرب دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد عن ثقته في مهاجمه دييجو كوستا.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية قبل مواجهة جيرونا يوم الثلاثاء: "أثق في كوستا حتى الموت وآمل ان يبقى معنا في الموسم المقبل".

وأضاف "لدي ثقة عمياء فيه، إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، وليس صدفة أننا بدأنا في الفوز بالبطولات منذ عودته".

وأوضح "هل سيعود برفقة ألبارو موراتا أمام برشلونة؟ يمكننا فقط أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، لا ننظر أكثر من المباراة المقبلة".

وعن لاعبه أنطوان جريزمان "سعداء للغاية به. لم يرغب في الخروج أمام ألافيس حينما كنا متقدمين 3-0 لأن هذه طبيعته. إنه قائد".

وأتم "يتمتع بعلاقة عظيمة مع باقي زملائه وواثقون في قدرته على العودة لهز الشباك من جديد".

ولعب جريزمان 39 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 18 هدفا وصناعة 8.

وانضم جريزمان إلى أتليتكو في 2014 قادما من ريال سوسيداد.

منذ انضمامه لـ أتليتكو، شارك أنطوان في 248 مباراة ونجح في تسجيل 130 هدفا وصناعة 48.

ورفع أنطوان لقب الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني، بقميص أتليتكو، بينما تُوج عامه الماضي الرائع بحصد لقب كأس العالم مع منتخب فرنسا.

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