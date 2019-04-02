المدرب كارلو أنشيلوتي قد يبقى في نابولي مدى الحياة بحسب تعبير ابنته كاتيا.

الإيطالي المخضرم تولى مهمة فريق الجنوب الإيطالي خلفا لماوريسيو ساري الذي انتقل إلى تشيلسي، ويبدو واثق الخطى رفقة البارتينوبي مع احتلال الفريق لوصافة الدوري الإيطالي والمنافسة في الدوري الأوروبي.

وابنته كاتيا قالت لإذاعة Kiss Kiss الإيطالية: "أبي تولى تدريب نابولي لأنه مثّل تحديا مختلفا، المدينة مكان لطيف وتتمتع بحماس متفرد، يمكن مقارنتها بأماكن قليلة في العالم، وهم لم يحققوا بطولات منذ أعوام".

وأضافت "هم فريق اقترب دائما من التتويج ولكن لم يحققه. أبي يقول دائما إنه محظوظ وأظن أنه يحتاج ذلك الآن، إنه رجل يعيش كرة القدم بشغف بالغ. أتذكر أول مواجهة له أمام ميلان وقد شعر بسعادة كبيرة بعد الانتصار، رأيت الدموع في عينيه".

وأوضحت "كان معجبا بأداء فريقه وأجواء ملعب سان باولو. إنه ملعب تفتقده. الحماس والشغف في نابولي أكبر من مدينتنا، وهو ما تحتاجه لأنه يدفعك للأمام".

وأشارت "هو و دي لورينتيس - رئيس النادي - يحبون الحياة ويعشقون الفوز، إذا هل يبقى مدى الحياة؟ في رأيي نعم، الظروف متوفرة لذلك".

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