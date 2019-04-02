راحة لمستبعدي الأهلي.. وجديد موقف إكرامي وحمدي فتحي وهشام محمد

منح الجهاز الفني للأهلي اللاعبين الغائبين عن مواجهة الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء في الجولة 27 من الدوري راحة من المران.

وحصل جميع اللاعبين المتواجدين في القاهرة على راحة، على أن يستكملوا برنامجهم التدريبي والعلاجي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها، ووفقا للبرنامج الذي سيحدده الجهاز الفني.

وفي نفس الإطار، قطع شريف إكرامي، حارس الفريق شوطا كبيرا في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويؤدي إكرامي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي علي أن يتحدد موعد البدء في تنفيذ برنامجه البدني والمشاركة في التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق من مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

وتعرض إكرامي لإصابة في بمزق في عضلة السمانة، وخضع لبرنامج علاجي، وقطع مرحلة كبيرة في البرنامج التأهيلي في طريق العودة من جديد للتواجد مع الفريق في التدريبات الجماعية.

ويحسم مارتين لاسارتي، المدير الفني للفريق يحسم موقف الثنائي؛ هشام محمد وحمدي فتحي، من السفر مع بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا عقب انتهاء مباراة الاتحاد.

وشارك هشام محمد وحمدي فتحي، في تدريبات الكرة مع مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الاتحاد، ويتوقف سفرهم مع البعثة على قرار المدير الفني.

ويعود الفريق إلى القاهرة مساء اليوم، عقب انتهاء مواجهته أمام الاتحاد السكندري على استاد برج العرب، في إطار مواجهات الأسبوع الـ27، وتتوجه بعثة الفريق ظهر غدٍ الأربعاء إلى جنوب إفريقيا على متن طائرة خاصة؛ لمواجهة صن داونز يوم 6 أبريل الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد بدأ معسكره في الإسكندرية يوم الخميس الماضي، وخاض الفريق مباراة الزمالك يوم السبت، ويلعب مع الاتحاد اليوم على أن يعود إلى القاهرة عقب انتهاء المباراة؛ استعدادا للسفر ظهر غد إلى جنوب إفريقيا.

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