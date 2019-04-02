3 تحديات تواجه الأهلي ضد الاتحاد.. الصدارة والاستمرار في عادة لاسارتي

كلما سقط الأهلي مع مدربه مارتين لاسارتي عاد سريعا بنتيجة إيجابية في المباراة التالية وذلك الهدف لن يتغير حينما يلتقي الفريق الأحمر أمام الاتحاد السكندري.

ويلاقي الأهلي منافسه الاتحاد السكندري يوم الأربعاء في ملعب برج العرب في إطار الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر وخاض كل منهما 23 لقاء.

اما الاتحاد فيحتل المركز التاسع بعدما جمع 32 نقطة من 26 لقاء.

ويستعرض FilGoal.com أبرز التحديات التي ستواجه الأهلي ضد زعيم الثغر.

الثأر

الهزيمة الأولى للأهلي في الموسم الجاري من أصل ثلاث هزائم كانت على يد الاتحاد السكندري في القاهرة.

ففي ذلك الوقت التقى الفريقان في ملعب السلام وحقق الاتحاد فوزا مثيرا بأربعة أهداف لثلاثة.

انتصار كلف الأهلي فقان ثلاث نقاط مبكرة للابتعاد عن المنافسة عن الصدارة ومن يدري ربما لولاهم لكان الأهلي متصدرا الآن لجدول الدوري.

ويسعى الأهلي للثأر مما حدث في الدور الأول مع النظر خلفه أيضا لملاحقه بيراميدز.

إذ أن الأهلي حال تعثره فهو سيتبقى له مباراة أخرى أقل من بيراميدز والفارق الآن بينهما هو نقطة واحدة فقط.

الصدارة

في الناحية الأخرى فإن انتصار الأهلي سيعني تصدره لجدول الدوري مؤقتا مع انتظاره لما سيحدث بعد ذلك بـ24 ساعة في لقاء غريمه التقليدي الزمالك ضد سموحة.

صدارة ستعني انتقال الضغط من الأهلي إلى الزمالك الذي إن لم يحقق أي نتيجة إيجابية فسيعني بقاء الفريق الأحمر في صدارة الدوري للمرة منفردا للمرة الأولى منذ فترة كبيرة.

وعقب لقاء الاتحاد السكندري فإن الأهلي سيلاقي مصر المقاصة أما الزمالك فسيواجه المصري وهما مباراتان قويتان.

عادة لاسارتي

لم يتعثر الأهلي مع لاسارتي منذ توليه المسؤولية سوى أربع مرات فقط بواقع مرة بالهزيمة في الدوري ضد بيراميدز في لقائه الأول مع الفريق وثلاث مواجهات في دوري أبطال إفريقيا.

ولكن في كل مرة تعثر الأهلي مع لاسارتي فإن المباراة التالية له تكون انتصار.

وبعد التعادل السلبي مع الزمالك قبل عدة أيام فهل ينجح الأهلي في الانتصار مرة أخرى سريعا مثلما حدث في كل مرة من قبل مع لاسارتي؟

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