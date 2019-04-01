أحمد حسن: نتيجة القمة في صالحنا.. نستفيد بخسارة الأهلي والزمالك للنقاط

يرى أحمد حسن المشرف العام على كرة القدم في نادي بيراميدز أن نتيجة مباراة القمة بتعادل الزمالك والأهلي خدمت فريقه.

وفاز بيراميدز على بتروجت بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ27 للدوري، ليواصل مطاردة الزمالك والأهلي أصحاب المركزين الأول والثاني في جدول الترتيب.

وقال أحمد حسن عقب المباراة لقناة أون سبورت: "لم نلعب أي مباراة منذ فترة طويلة والفريق عائد من راحة لذلك كان من المهم تحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة".

وأضاف "الشوط الثاني كنا الأفضل وصنعنا الكثير من الفرص وترجمنا السيطرة على الكرة إلى أهداف".

وأكد "أمامنا هدف واحد وهو الاستمرار في المنافسة حتى نهاية الموسم".

وعن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي قال "لا نستطيع الحديث عن المواجهة بسبب ظروف الملعب والأجواء غير المناسبة".

وأتم تصريحاته "ولكن انتهاء المباراة بالتعادل كان في مصلحتنا، وبالتأكيد نريد أن يفقد الأهلي والزمالك نقاط أخرى".

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن الزمالك المتصدر ولكن بخوض مباراتين أكثر.

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