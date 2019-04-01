بالفيديو - بمشاركة حسين السيد.. الهلال ينجو من فخ الاتفاق بصعوبة ويطير لنصف نهائي الكأس

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 20:20

كتب : FilGoal

النصر - الهلال

نجا الهلال بصعوبة من فخ الاتفاق وتغلب عليه اليوم الاثنين بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحل الهلال ضيفا على الاتفاق في ملعب الأمير محمد بن فهد لملاقاته في إطار الدور ربع النهائي.

وبلغ الهلال هذا الدور لأول مرة بعد عام 2017 حينما توج بالمسابقة آنذاك.

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أما الاتفاق فودع المسابقة من تلك المرحلة مرة أخرى بعد عام 2017 حينما خسر أمام التعاون بركلات الترجيح آنذاك.

وشهدت المباراة مشاركة حسين السيد فيها مع الاتفاق منذ البداية حتى تم استبداله بين الشوطين الإضافيين.

افتتح الاتفاق أهداف المباراة عن طريق محمد مرزوق الكويكبي من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 65 أدرك الهلال التعادل عن طريق محمد الشلهوب.

وسجل كريستيان جوانكا الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 87 وبدا أن أصحاب الأرض في طريقهم للفوز.

ولكن في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع أدرك محمد جحفلي التعادل للهلال.

وفي الأشواط الإضافية وفي الدقيقة 105 سجل أندري كاريلو الهدف الثالث للهلال ليطير بالزعيم إلى الدور نصف النهائي.

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