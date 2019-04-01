يانيفسكي يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون

أعلن سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الـ26 للدوري المصري.

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد فوزي – محمود رضا – أيمن رجب.

الدفاع: طارق طه – علاء عبد العظيم – محمود متولي – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد مجدي – ريتشارد بافور – أحمد أيمن.

الوسط: محمد الضرف – محمود دونجا – عبد الرحمن مجدي – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم – محمد الشامي – كريم بامبو.

الهجوم: أودا مارشال – بنسون شيلونجو.

وتقام مباراة الإسماعيلي والمقاولون على استاد الجيش في السويس في تمام الخامسة من مساء الثلاثاء.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يأتي المقاولون في المركز السادس بـ36 نقطة.

اقرأ أيضا:

رسميا – الاتحاد يواجه الأهلي في برج العرب.. وتعديل موعد انطلاق المباراة

المصري لـ في الجول: أرسلنا خطابا لاتحاد الكرة نطلب فيه مواجهة الأهلي والزمالك في السويس

حوار استثنائي - أريجو ساكي يتحدث لـ في الجول: عن كيفية قيادة أوركسترا النجاح

حازم إمام: لا صحة لتدخلات شوبير.. وهل ستقبل الجماهير ما يحدث في الدوري السعودي؟

بابا الفاتيكان مستنكرا القول إن ميسي هو الرب: هذا حرام!