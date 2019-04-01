كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري عن الخطوات التي يتبعها ناديه من أجل عملية ترميم استاد بورسعيد بعد استبعاده من استضافة مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 بسبب وجود مشكلة فنية فيه.

وقال طارق هاشم لـFilGoal.com: "أرسلنا خطابا إلى كلية الهندسة في بورسعيد لأخذ عينات من مرافق الاستاد وموافتنا بالنتيجة لعرضها على قسم الهندسة المعمارية في جامعة عين شمس".

وتابع "المصري تحمل الاتفاق مع عدد من المهندسين الذين قاموا بمعاينة الاستاد الأسبوع الماضي لتحديد طريقة ترميم الملعب والمدة الزمنية".

وأضاف "لا نية لهدم الملعب مطلقا ووزارة الشباب الرياضة ستقوم بإعادة ترميم الملعب وكلنا ثقة في الجهات المسؤولة في تطوير الملعب بشكل جيد كما كان من المفترض أن يحدث حينما كان سيستضيف مباريات كأس أمم إفريقيا 2019".

وكشف عضو مجلس إدارة المصري عن قبول استقالة العميد أحمد الخولي مدير الاستاد وقال: "جاء ذلك بسبب قرار تقليل العاملين وترشيد النفقات وصيانة أرضية الملعب يقوم بها موظفي النادي ومهندس الزراعة فيما يتلوى إبراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي مهمة الإشراف والمتابعة على جميع الإدارات".

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