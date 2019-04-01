أليجري: نأمل أن يكون رونالدو متاحا أمام أياكس.. الأمر ليس سهلا

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 18:39

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يحتفل بتأهل يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد

ألمح ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس بصعوبة لحاق كريستيانو رونالدو بمواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا.

أياكس يستضيف يوفنتوس في العاشر من شهر أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

رونالدو تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب البرتغال في فترة التوقف الدولي.

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وقال أليجري: "رونالدو يعمل جاهدا من أجل العودة سريعا والمشاركة معنا".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء كالياري "نأمل أن يكون رونالدو متاحا أمام أياكس ولكن الأمر لن يكون سهلا".

وواصل "أما دوجلاس كوستا فسيكون متاحا للقاء أياكس بشكل طبيعي".

واستمر "سامي خضيرة قد يكون جاهزا للتواجد معنا أمام ميلان – قبل لقاء أياكس بـ 4 أيام -، أما كوادرادو فأنه يسير بشكل جيد وسيعود قريبا".

وتطرق مدرب يوفي للحديث عن جوهرة إيطاليا مويس كين، قائلا: "كين شاب رائع ويمتلك إمكانيات كبيرة ومميزة ومازال بحاجة للتعلم".

وأتم "كين يسير بشكل جيد ومباراة كالياري ستكون اختبارا هاما بالنسبة له، وهو يواصل النمو والتطور".

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