مران الزمالك – تأهيل لساسي وحفني.. تدريبات تكتيكية للاعبين وقوية للحراس

واصل الزمالك استعداداته اليومية لملاقاة سموحة يوم الأربعاء المقبل في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 24 من الدوري على ملعب بتروسبورت.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين الذين خاضوا لقاء الأهلي الأخير والذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف في ملعب برج العرب.

وكان كريستيان جروس المدير الفني للفريق أعطى اللاعبين حرية الاختيار أمس الأحد بين التدرب أو الحصول على راحة سلبية.

وخصص المدرب السويسري فقرات تكتيكية للاعبين خلال المران شرح فيها بعض الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها أمام سموحة.

كما خضع حراس المرمى لتدريبات قوية تحت قيادة جروتز مدرب الحراس.

وخضع فرجاني ساسي لاعب الفريق لتدريبات تأهيلية على هامش المران وقام بالتدرب في صالة الجيمانزيوم في ظل معاناته من إجهاد وسوف ينتظم في المران بشكل طبيعي غدا الثلاثاء.

وخض أيمن حفني لتدريبات تأهيلية كذلك خلال المران.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة بعدما خاض 23 لقاء.

أما سموحة فيحتل المركز الـ16 برصيد 25 نقطة بدما خاض 26 لقاء.

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