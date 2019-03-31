كرة سلة - تأهل الاتحاد والجزيرة لدوري السوبر.. والزمالك ينتظر الفائز من الأهلي وسموحة

تأهلت 3 فرق إلى نصف نهائي دوري سوبر السلة المصري للمحترفين لتتبقى مباراة واحدة فقط تحدد الطرف الرابع للمربع الذهبي بين الأهلي وسموحة.

ونجح الاتحاد السكندري في التأهل على حساب مصر للتأمين بعد الفوز عليه في المباراة الأولى بنتيجة 75-52، وفي المباراة الثانية بنتيجة 82-53.

كذلك تأهل الجزيرة لنصف النهائي بعد الفوز على طلائع الجيش في مباراتين بنتيجة 85-69 وفي المواجهة الثانية بنتيجة 81-69.

لتكون المواجهة الأولى في نصف النهائي بين الاتحاد السكندري والجزيرة.

أما الزمالك فنجح في التأهل بعد التغلب على سبورتنج السكندري في المباراة الأولى بنتيجة 98-73 وفي المباراة الثانية بنتيجة 86-81.

ويتبقى مواجهة واحدة فقط بعد تعادل الأهلي مع سموحة بفوز الفريق الأحمر في المباراة الأولى بنتيجة 81-73، وانتصار الفريق السكندري في المواجهة الثانية بنتيجة 76-75.

وتقام المباراة بين الفريقين يوم 2 أبريل المقبل.

ويتلقي الفائز من الأهلي وسموحة مع الزمالك في نصف النهائي.

وتقام مباريات نصف النهائي خلال الفترة من 12 إلى 18 أبريل.

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