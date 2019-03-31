بالفيديو – عواء صامت في الأوليمبيكو.. نابولي يُدمر ذئاب روما برباعية ساحقة

الأحد، 31 مارس 2019 - 17:49

كتب : FilGoal

نابولي - روما

الذئاب ترفع رأسها لتعوي وتتصل مع بعضها البعض، لكن في الأوليمبيكو العواء كان صامتا، حزينا، مُحطما. نابولي يُدمر روما.

نابولي انتصر على روما برباعية مقابل هدف على ملعب الأخير في الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

أركاديوز ميليك لم يترك أي فرصة لـ روما ليسجل بعد مرور دقيقة ونصف فقط. خطأ دفاعي + تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء = التقدم لـ نابولي.

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روما عدل النتيجة من علامة الجزاء في اللحظة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق دييجو بيروتي.

وتكرر ما حدث في الشوط الأول من نابولي، هدف جديد مع انطلاق الشوط الثاني مباشرة، وهذه المرة عن طريق درايس ميرتينز بعد عرضية أرضية متقنة أمام المرمى الخال من حارسه.

وبعدها بأقل من 5 دقائق وجه نابولي الضرب الثالثة في وجه روما عن طريق سيموني فيردي من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 80 سجل أمين يونس الألماني من أصل لبناني الهدف الرابع لـ نابولي بعد خطأ دفاعي جديد من الذئاب وتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

هدف ميرتينز في شباك روما أوصله لهدفه الشخصي الـ 78 بقميص نابولي في الدوري ليتساوى مع إديسون كافاني في المركز الرابع لهدافي الفريق الإيطالي عبر التاريخ.

ووصل نابولي للنقطة 63 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد روما عند النقطة 47 في المركز السادس.

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