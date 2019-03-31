التشكيل – صلاح أساسي مع ليفربول وكين يقود توتنام.. وسون على الدكة

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه، والذي أتى بلا مفاجآت حيث يقود الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو هجوم الفريق.

أما ثلاثي الوسط فيقوده جوردان هندرسون وجيني فاينالدوم وجيمس ميلنر فيما يجلس فابينيو على دكة البدلاء.

وأتى تشكيل ليفربول كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون

الوسط: جوردان هندرسون – جيني فاينالدوم – جيمس ميلنر

الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – روبرتو فيرمينو

البدلاء: سيمون مينيوليه – فابينيو – ديجان لوفرين – نابي كيتا – آدم لالانا – جيردان شاكيري – ديفوك أوريجي

أما توتنام، فأعلن ماوريسيو بوتشيتينو تشكيل فريقه بقيادة هاري كين، حيث حشد كريستيان إريكسن وديلي آلي ولوكاس مورا خلف الدولي الإنجليزي.

ويجلس سون هيونج مين على دكة بدلاء الديوك الذين أتى تشكيلهم كاملا..

حراسة المرمى: هوجو للوريس

الدفاع: كيران تريبيير – توبي ألديرفيريلد – دافينسون سانشيز – يان فيرتونخن – داني روز

الوسط: موسى سيسوكو – كريستيان إريكسن – ديلي آلي – لوكاس مورا

الهجوم: هاري كين

البدلاء: باولو جازانيجا – بين دافيز – خوان فويث – أوليفر سكيب – فيكتور وانياما – سون هيونج مين – فيرناندو يورنتي

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