كان محمد عطوة مدافع الرائد السعودي متأكدا من عدم انضمامه للمنتخب المصري في التجمع الأخير بسبب حضور أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفراعنة لمتابعته، كما أفصح عن طموحه بأنه يريد الاستمرار خارج مصر في السنوات المقبلة.

المدافع صاحب الـ28 عاما والذي سبق له اللعب لمصر للمقاصة والاتحاد السكندري تحدث مع FilGoal.com، وهكذا جاء الحوار

بعد مستواك في الدوري السعودي، ما هو الفارق بين الدوري المصري والسعودي؟

الدوري السعودي أفضل من حيث الإعلام والملاعب وعدد المحترفين، هنا يلعب 8 محترفين في كل فريق أما في مصر 4 فقط، كذلك مستوى التصوير والتنظيم.

حققت العديد من الأرقام الإيجابية في الدوري السعودي، ما هي؟

خضت 34 مباراة رسمية وصنعت هدف، كما أنني أصبحت أكثر محترف أبعد الكرة من على خط المرمي، 3 مرات منذ أول مباراة لي في فبراير 2018، أكثر من أي لاعب.

ما هو طموحك خلال الفترة المقبلة؟

الاستمرار بالإحتراف وتمثيل المنتخب خلال الفترة المقبلة.

هل أحد تواصل معك من الجهاز الفني للمنتخب؟

في أخر شهر يناير الماضي أحمد ناجي مدرب الحراس تواصل معي وشاهد مباراة الرائد أمام الاتفاق في أرض الملعب وقال لي إن الجهاز يتابعني.

وهل تواصلت معه عقب انتهاء المباراة؟

بالفعل، وقال لي استمر على نفس الأداء ونحن مستمرين في متابعتك.

وما أسباب عدم انضمامك في المعسكر الماضي؟

كنت أتمنى الانضمام للمنتخب لكنني كنت متأكدا من عدم انضمامي.

وما هي الأسباب التى تجعلك متأكدا من ذلك؟

مع احترامي لأحمد ناجي الذي أكن له كل الاحترام لكن هو مدرب حراس مرمى، والسبب الرئيس في تواجده بالسعودية هو متابعة محمد عواد وليس انا أو حسين السيد.

هل ترى ذلك خطأ من جهاز خافيير أجيري؟

تستطيع أنت تسأل الجهاز إذا كان مدرب الحراس يتدخل في اختيارات لاعبين وليس حراس المرمى فقط.

هل ترى أنه لو كنت لاعبا في الأهلي أو الزمالك كنت ستنضم للمنتخب؟

أعتقد أن الأمور كانت ستكون أسهل.

هل ترى أنك ظلمت بعدم الانضمام للمنتخب؟

لا استطيع قول ذلك لأن المدير الفني له حقه في اختيارات اللاعبين لكن ما يحزنني طريقه المتابعة كما أخبرتك بتواجد مدرب الحراس، وما نواجهه من تجاهل اعلامي كبير. أعتقد أن معظم الجماهير لا تعرف بوجود لاعب مصري للموسم الثاني في الدوري السعودي ولا أعرف سبب هذا التجاهل.

لا أستطيع أن أقول أن هناك ظلم، لكن مثلا حسين السيد يحتاج فرصة ونظرة أكبر. التواجد في الدوري السعودي لموسمين بالنسبه لي ولحسين ليس بالشيء السهل.

دائما ما تتحدث عن الظلم الاعلامي وعدم المتابعة وأنه السبب في عدم وجودك في المنتخب، هل ترى أنك أفضل من العناصر المتواجدة في مركزك مع المنتخب؟

لم اقل أنني أفضل لكنني أعتقد أن في الفترة الاخيرة تم فتح باب أمام لاعبين جدد كان من الممكن أن أكون من ضمنهم.

من أفضل لاعب بالدوري المصري؟

ثنائي الأهلي والزمالك علي معلول وفرجاني ساسي هما الأفضل

وأفضل مدير فني؟

مختار مختار المدير فني للإنتاج الحربي وإيهاب جلال المدير الفني للمصري

الأقرب للتتويج بالدوري؟

الدوري سيحسم في مباراة القمة الأخيرة في الدوري.

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