كلوب: لم نتلق لكمة هذا الموسم مثلما حدث من قبل

الأحد، 31 مارس 2019 - 08:42

كتب : FilGoal

ليفربول - ماني

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه نضج أكثر من المواسم السابقة وبات تعامله أفضل مع ضغوط وصعوبة المباريات الكثيرة التي يخوضها في بطولات مختلفة.

وقال الألماني عشية مواجهته الصعبة أمام توتنام يوم الأحد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز:"سنواجه مشاكل في أي لقاء. عليك قبول ذلك. واجهنا الكثير من قبل. جعلنا ذلك لا نشعر بالضغط. لا أشعر بالضغط. فقط نخوض المهمة".

وواصل في حديثه مع الصحفيين "لنقم بذلك مجددا. لا تتردد. هذه هي الخطة. تسجل حين تسجل، لا أقل للاعبين اذهبوا وسجلوا 6 أهداف لأن هذه قلة احترام. أسعد حين نسجل الهدف الأول ثم الثاني وهكذا. نسجل عددا من الأهداف، على أية حال. يقول الناس لا نلعب بنفس أسلوب العام الماضي لكننا لم نخسر مباريات كثيرة".

أخبار متعلقة

تقرير: توتنام يطلب 130 مليون إسترليني لبيع إريكسن ستراسبورج ينهي هيمنة باريس سان جيرمان ويتوج بكأس الرابطة الفرنسية مواعيد مباريات اليوم الأحد 31-3-2019 والقنوات الناقلة.. قمة ليفربول ومباريات بالجملة عامر حسين: أرضية برج العرب تحسنت في الأيام الأخيرة.. وحالته تحدد مكان مباراة الاتحاد والأهلي

وأتم "لم نتلق لكمة بعد مثلما حدث لنا في كييف، بازل أو أي مكان آخر في آخر سنتين، لكننا واجهنا صعوبات وحاولنا التغلب عليها. هذا ما تستطيع فعله حقا".

يأمل كلوب أن ينهي ليفربول الموسم بشكل مختلف عن الماضي الذي خسر فيه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في كييف عاصمة أوكرانيا.

وكان ذلك النهائي القاري هو الثاني الذي يخسره كلوب مع الفريق بعد نهائي الدوري الأوروبي موسم 2015-2016 الذي فاز به إشبيلية.

وأمام ليفربول مهمة صعبة أمام توتنام يسعى للنجاح فيها لاستعادة صدارة الدوري.

ويتربع مانشستر سيتي على قمة ترتيب الدوري بفارق نقطة عن ليفربول الوصيف.

ولا ينافس ليفربول على لقب الدوري فقط في الموسم الحالي وإنما لديه الفرصة للذهاب بعيدا في دوري الأبطال حين يواجه بورتو في الدور ربع النهائي.

ليفربول كلوب

نرشح لكم

أخر الأخبار

الجونة يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي وجوزيف أنجويم 6 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - ملعب الجيش بالسويس يستضيف لقاء الإسماعيلي والمقاولون 58 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري لـ في الجول: لا مانع من اللعب ضد الأهلي في المكس.. ولكن ساعة | الدوري المصري
مصدر بملعب برج العرب لـ في الجول: تحملنا كثيرا ونتجه لرفض استقبال مباريات مقبلة ساعة | الدوري المصري
الأهلي يخوض التدريبات بلا راحة استعدادا للاتحاد السكندري.. وعودة نيدفيد ساعة | الدوري المصري
عبد الغني: القمة أقيمت في أجواء مثالية.. عدم تركيز اللاعبين وسرحان المدربين سبب هذا المستوى ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 2 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 3 قائمة الأهلي – ظهور صالح جمعة وغياب هشام محمد استعدادا للزمالك 4 قراءة أولية لعقل لاسارتي.. مواجهة ساسي بواسطة صالح وكيف يهاجم الزمالك

قد ينال إعجابك