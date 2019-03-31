كلوب: لم نتلق لكمة هذا الموسم مثلما حدث من قبل

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه نضج أكثر من المواسم السابقة وبات تعامله أفضل مع ضغوط وصعوبة المباريات الكثيرة التي يخوضها في بطولات مختلفة.

وقال الألماني عشية مواجهته الصعبة أمام توتنام يوم الأحد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز:"سنواجه مشاكل في أي لقاء. عليك قبول ذلك. واجهنا الكثير من قبل. جعلنا ذلك لا نشعر بالضغط. لا أشعر بالضغط. فقط نخوض المهمة".

وواصل في حديثه مع الصحفيين "لنقم بذلك مجددا. لا تتردد. هذه هي الخطة. تسجل حين تسجل، لا أقل للاعبين اذهبوا وسجلوا 6 أهداف لأن هذه قلة احترام. أسعد حين نسجل الهدف الأول ثم الثاني وهكذا. نسجل عددا من الأهداف، على أية حال. يقول الناس لا نلعب بنفس أسلوب العام الماضي لكننا لم نخسر مباريات كثيرة".

وأتم "لم نتلق لكمة بعد مثلما حدث لنا في كييف، بازل أو أي مكان آخر في آخر سنتين، لكننا واجهنا صعوبات وحاولنا التغلب عليها. هذا ما تستطيع فعله حقا".

يأمل كلوب أن ينهي ليفربول الموسم بشكل مختلف عن الماضي الذي خسر فيه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في كييف عاصمة أوكرانيا.

وكان ذلك النهائي القاري هو الثاني الذي يخسره كلوب مع الفريق بعد نهائي الدوري الأوروبي موسم 2015-2016 الذي فاز به إشبيلية.

وأمام ليفربول مهمة صعبة أمام توتنام يسعى للنجاح فيها لاستعادة صدارة الدوري.

ويتربع مانشستر سيتي على قمة ترتيب الدوري بفارق نقطة عن ليفربول الوصيف.

ولا ينافس ليفربول على لقب الدوري فقط في الموسم الحالي وإنما لديه الفرصة للذهاب بعيدا في دوري الأبطال حين يواجه بورتو في الدور ربع النهائي.