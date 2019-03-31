ريال مدريد وويسكا.. زيدان في رحلة تحديد المستوى

ما تبقى من مباريات لـ ريال مدريد في الموسم المحلي لن يشكل فارقا أو يعود بالفريق لطريق المنافسة التي انتهت "إكلنيكيا" لـ برشلونة، لذلك ومنعا للملل؛ يبدأ زين الدين زيدان في صنع ما يجذب الانتباه.

ريال مدريد سيلعب ضد ويسكا في الجولة 29 للدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مباراة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض نظرا لمركز الفريق الضيف الذي يقبع في المركز 20 والأخير.

لسهولة المباراة بالإضافة لضمان ريال مدريد التأهل لـ دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل نظريا؛ قرر زيدان -في مباراة الثانية مع الفريق- إعطاء الفرصة لمجموعة من اللاعبين لم يتعامل معهم في ولايته الأولى أو لم يحصلوا على فرص كافية إبان تلك الفترة.

عقب العودة من فترة التوقف الدولي وقبل مباراة فالنسيا يوم الأربعاء المقبل في الثالث من إبريل، وجد زيدان الفرصة لتجربة الأسماء الشابة في الفريق وإراحة العناصر الأساسية التي يعتمد عليها.

ما بين استبعاد للإصابة أو للقرار الفني، يلعب ريال مدريد ضد ويسكا دون: تيبو كورتوا، رافائيل فاران، داني كارباخال، توني كروس، لوكا مودريتش وماركو أسينسيو بالإضافة لـ فينيسيوس جونيور.

ضد ويسكا قد نكون على موعد لمشاهدة ماركوس يورنتي وداني سيبايوس وبراهيم دياز بشكل أساسي منذ البداية، مع حفاظ ألفارو أودريوزولا على موقعه في مركز الظهير الأيمن، وربما نشاهد أيضا سيرخيو ريجيلون في مركز الظهير الأيسر رغم اقتناع زيدان بـ مارسيلو

الاعتماد على الأسماء الشابة سيكون تكرار لتجربة "الفريق البديل" التي اتبعها زيدان في الولاية الأولى، وأيضا للوقوف على مستواهم فيما تبقى من الموسم لتحديد موقفهم سواء بالاستمرار مع الفريق أو خروجهم للإعارة.

مع حصول زيدان على "صلاحيات كاملة" في سوق الانتقالات في الموسم المقبل يرغب المدرب الفرنسي في تجربة كل اللاعبين وتحديد من سيستمر ومن سيرحل دون ظلم أو اتخاذ أفكار مسبقة عن اللاعبين الشباب قبل رؤيتهم على أرض الملعب، وما تبقى من مباريات في الموسم سيكون كافيا لتكوين الأفكار واتخاذ القرارات المناسبة.

مباراة ويسكا ستكون أولى اللقاءات التي ستبدأ منها رحلة تحديد المستوى، ومع اختلاف قوة المباريات ستختلف مراحل تحديد المستوى.

في المباريات الأصعب في الفترة المقبلة سيختبر زيدان جودة لاعبين ومدى استجابتهم لأفكاره وهل سيكونوا ملائمين لمشروعه في الموسم المقبل أم لا.

قرار زيدان بشأن كل لاعب سيكون وفقا لما سيقدمه في أرض الملعب. فهل تنجو العناصر الشابة أم تخرج من جنة المدرب الفرنسي؟

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