مواعيد مباريات اليوم الأحد 31-3-2019 والقنوات الناقلة.. قمة ليفربول ومباريات بالجملة

سبت كروي انتهى، والآن الموعد مع أحد كروي بمواجهات مثيرة وقوية حول العالم.

في الدوري المصري، يلعب النجوم أمام الداخلية في الخامسة مساءً على أون سبورت والنيل للرياضة في لقاء مهم للغاية في صراع الهبوط.

بعدها مباشرة، يلعب مصر للمقاصة أمام الجونة في السابعة والنصف مساءً على أون سبورت والنيل للرياضة أيضا.

مباريات الأحد في الدوري الإنجليزي تبدأ بـ كارديف سيتي أمام تشيلسي في الثالثة و5 دقائق عصرا على بي إن سبورتس 2.

وسنكون على موعد مع قمة منتظرة تجمع بين ليفربول وتوتنام في الخامسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2، في لقاء من المنتظر أن يشهد مشاركة محترفنا المصري محمد صلاح.

أبرز مواجهات الدوري الإسباني ستكون بين إشبيلية وفالنسيا في الخامسة والربع مساءً على بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد سيواجه ويسكا في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 3 أيضا ضمن الجولة الـ 29 من المسابقة الإسبانية.

في إيطاليا، يحل نابولي ضيفا ثقيلا على روما في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 4.

قبل أن يلعب إنتر أمام لاتسيو في الثامنة والنصف مساءً على نفس القناة ضمن الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

وفي مواجهة بين الثنائي المصري يلعب أوليمبياكوس (أحمد حسن "كوكا") ضد أتروميتوس (عمرو وردة) في السادسة والنصف مساءً في لقاء لن يُذاع.

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