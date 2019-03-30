رغم عودته للتدريبات.. سباليتي يستبعد إيكاردي أمام لاتسيو ويبرر: شيء ما حدث يوم أمس

تواصل استبعاد ماورو إيكاردي عن قائمة إنتر لمواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي، رغم عودته للتدريبات هذا الأسبوع.

المهاجم الأرجنتيني الذي جُرد من شارة القيادة، ابتعد عن تدريبات إنتر لـ6 أسابيع، قبل أن يظهر هذا الأسبوع، أمرٌ لم يكن شفيعا لعودته لقائمة سباليتي في مواجهة لاتسيو.

وتحدث سباليتي عن إيكاردي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الأمر وكأنه لاعب جديد لدينا، لأنه غاب لفترة طويلة".

وأضاف سباليتي: "تدرّب معنا، ولكن يجب أن يستعيد نسقنا في التدريب والسلوك، بالنظر إلى ما حدث مؤخرا، وخصوصا بعد ما حدث يوم أمس، فأنا مصمم أنه ليس جاهزا بعد لمساعدة زملائه في هذه المباراة، لن يتم استدعائه".

مختتما: "تدرّب معنا طوال الأسبوع، ولكن حدث شيء يوم أمس يتوجب علي تقييمه. الحصص التدريبية هي أمر مهم قبل المباريات المقبلة، سنرى".

إنتر سيفتقد لخدمات الأرجنتيني الآخر لاوتارو مارتينيز، مما فتح باب التكهنات أمام عودة إيكاردي لشغل مركز المهاجم، الأمر الذي لم يحجث في النهاية.

ويستقبل إنتر نظيره لاتسيو على ملعب جوزيبي مياتزا مساء الأحد، ويحتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 53.

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