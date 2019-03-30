رسميا – بقرار من الحكم الروماني.. القمة في موعدها

حُسمت الأمور بشكل رسمي. قمة الزمالك والأهلي ستنطلق في موعدها المحدد اليوم السبت في السابعة مساءً على ملعب برج العرب.

الحكم الروماني إيستفان كوفاكس وصل رفقة طاقمه إلى أرض الملعب، قبل أن يقوم بمعاينة الأرضية.

وعقب معاينته لأرضية الملعب، قرر إقامة المباراة في موعدها بشكل طبيعي.

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات تحدث في وقت سابق قائلا: "الأمطار توقفت، وملعب برج العرب بات جاهزا للمباراة بنسبة 100%".

سوء الأحوال الجوية في الساعات القليلة الماضية، فتحت الباب أمام إمكانية تأجيل القمة، ولكن الآن كل الأمور أصبحت جاهزة.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، والأهلي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

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