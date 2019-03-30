بالفيديو - دون صعوبة.. مانشستر سيتي يضرب فولام بهدفين ويستعيد الصدارة مؤقتا

السبت، 30 مارس 2019 - 16:21

كتب : FilGoal

فولام - مانشستر سيتي

مانشستر سيتي لم يجد أي صعوبة أو تهديد أمام خصمه. السماوي انتصر على فولام بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي واستعاد الصدارة مؤقتا.

سجل هدفي اللقاء كلا من بيرناردو سيلفا وسيرخيو أجويرو في الدقائق 5 و27 على الترتيب.

خمس دقائق فقط احتاجها الضيوف من أجل هز الشباك. بيرناردو سيلفا انطلق من الجبهة اليمنى وتوغل قبل أن يسدد كرة قوية رائعة بيساره في الشباك.

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والتهديد تواصل بعدها بأربع دقائق حينما أطلق كيفن دي بروين قذيفة خادعة أنقذها الحارس سيرخيو ريكو ببراعة.

ومع الدقيقة 27 نجح سيرخيو أجويرو في إضافة الهدف الثاني متوغلا من الناحية اليمنى ومسددا من فوق الحارس.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة كاد إلكاي جوندوجان يضاعف التقدم ولكن تسديدته الرائعة مرت إلى جوار القائم الأيمن.

في الشوط الثاني لم يختلف الحال كثيرا، وسيتي ظل مسيطرا على مجريات اللقاء وصاحب التهديد والخطورة.

ورحيم سترلينج كاد يحرز الثالث ولكن ريكو كان بالمرصاد كالمعتاد وأنقذ تسديدته القوية في الدقيقة 60. كان ذلك قبل 3 دقائق فقط من خروج أجويرو ومشاركة جابرييل خيسوس.

سيطرة الضيوف تواصلت حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، وإهدار الفرص تواصل أيضا ولكن رجال المدرب بيب جوارديولا كانوا قد ضمنوا النقاط الثلاث.

سيتي استعاد الصدارة بشكل مؤقت برصيد 77 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الذي يلتقي مع توتنام غدا الأحد.

أما فولام فبات موقفه أكثر صعوبة إذ ظل في المركز الـ19 (قبل الأخير) برصيد 17 نقطة فقط مع تبقي 6 جولات على نهاية المسابقة.

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