يقدم لكم FilGoal.com صورة مباشرة لأرضية استاد برج العرب اليوم السبت قبل ساعات من قمة الزمالك والأهلي.

يلتقي الزمالك مع الأهلي مساء اليوم السبت، في قمة الدوري المصري وفي لقاء مؤجلة من الجولة الـ17 للدوري المصري.

وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في تصريحات لـ FilGoal.com بأن الأمطار لم تتوقف منذ الفجر في الإسكندرية، والمباراة قد تتأجل إذا لم تتوقف الأمطار. (طالع التفاصيل)

وبعد توقف الأمطار قليلا، سحبت إدارة استاد برج العرب كل المياه المتراكمة في وسط الملعب، على أمل ألا تهطل الأمطار مجددا حتى موعد المباراة.

وقال مصدر من استاد برج العرب لـ FilGoal.com "تم التخلص من كل الأمطار التي هطلت على أرضية الملعب منذ الصباح الباكر، وأصبحت حالة الملعب الآن جيدة".

وأتم "الخوف فقط من سقوط سيول، لأن الوضع في تلك الحالة سيكون أصعب كثيرا".

وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بأن حكم اللقاء سيتوجه إلى الملعب حاليا لمعاينة الأرضية قبل اتخاذ القرار سواء بإقامة المباراة أو تأجيلها. (طالع التفاصيل)

وأصبحت حالة المطر في الوقت الحالي كالتالي:

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